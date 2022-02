By

Le ultime notizie, vogliono Charlene di Monaco in via di guarigione ma ancora lontano da casa. Intanto, Alberto sembrerebbe aver perso la testa per un’italiana. Vediamo di chi si tratta.

La crisi tra Charlene e Alberto di Monaco, stando ai giornali scandalistici, sia ormai palese e reale.

Lo stato di salute di Charlene di Monaco

Charlene di Monaco sarebbe ancora al sicuro nella clinica in Svizzera. Anche se le sue condizioni di salute sono in lenta ripresa, la donna ha dovuto subire tanti interventi e ha dovuto lottare con un’infezione a naso, orecchie e gola. Il miglioramento è stato annunciato con un comunicato stampa ufficiale.

I gemelli della coppia sono entusiasti che la madre sia in ripresa. Alcune indiscrezioni, però, vogliono che Charlene di Monaco anche quando uscirà dalla clinica, non tornerà a vivere a Palazzo. Potrebbe, infatti, occupare un appartamento lontano dal suo nucleo familiare. Alberto di Monaco, nel frattempo, si è prodigato per tutti questi mesi, a smentire tutte le voci della loro crisi matrimoniale.

Intanto, è giunta voce che Netflix stia corteggiando la famiglia reale di Monaco per girare una serie ispirata alla loro vita. Cosa che, in questo periodo delicato non sarebbe proprio il massimo. Anche se gli intrighi potrebbero molto interessare al pubblico.

Per chi ha perso la testa Alberto di Monaco?

Proprio in queste settimane è emersa una storia bollente tra il principe Alberto ed un volto molto noto nella televisione italiana. A maggior ragione in questo periodo poiché, la donna in questione, è stata una concorrente (con una partecipazione breve ma intensa durata pochi giorni) del Gf Vip. Stiamo parlando di Patrizia Pellegrino. Sì, avete letto bene.

Ben trent’anni fa, or sono, la show girl italiana avrebbe frequentato per ben otto mesi bollenti, Alberto di Monaco e chissà che non sarebbe potuta diventare la nuova Grace Kelly. Del resto, Alberto le diceva spesso che lei aveva lo stesso sorriso di sua madre.

La storia è stata raccontata dalla stessa Pellegrino nel corso di un’ospitata a Pomeriggio 5. Il loro incontro avvenne a Venezia. La separazione tra i due avvenne perché il principe non condivideva lo stile di vita della donna, incompatibile con il suo ruolo istituzionale.

La loro fu una relazione a distanza tra Monaco, Parigi e Roma. In particolare, il motivo cardine della rottura fu una copertina senza veli su una rivista dedicata al pubblico maschile: Playmen.