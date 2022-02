Belen nel dimenticatoio, Stefano vola alle Maldive con il suo unico vero amore | FOTO

La famosissima showgirl Belen Rodriguez finisce direttamente nel dimenticatoio, Stefano De Martino decide di concedersi una vacanza con il suo unico vero amore della sua vita. Ecco di chi si tratta.

Il suo nome in questi ultimi giorni è sulla bocca di tutti per via di un chiacchiericcio che la vede come principale protagonista. Come ben saprete questi ultimi mesi sono risultati particolarmente difficoltosi per la donna.

L’allontanamento da Antonino Spinalbese non ha fatto altro che generare ancora più gossip, da lei del tutto indesiderato. Attualmente però pare che la sua storia con il padre della piccola Luna Marì sia ormai acqua passati. I riflettori momentaneamente sono puntati sul presunto avvicinamento della donna al suo storico ex ballerino. Non sarebbe di certo la prima volta, i due infatti hanno tentato più volte a far funzionare le cose ma, purtroppo, hanno ottenuto solo scarsi risultati.

Avendo sempre mantenuto ottimi rapporti per via del figlio Santiago, così da non influenzare negativamente sulla sua crescita, i due in questi ultimi mesi appaiono molto più intimi. La coppia, la quale tuttora si ostina a non confessare il proprio avvicinamento, è stata beccata più volte insieme. Pare che la donna abbia trascorso perfino un weekend a casa di lui.

Tutti quindi si aspettano una confessione da un momento all’altro. Nonostante l’evolversi della situazione e le numerose aspettative dei vari fan però, sembra che dovremo attendere ancora molto per un vero ritorno di fiamma poiché attualmente il ballerino si trova alle Maldive del suo vero e unico amore.

Stefano De Martino alle Maldive in dolce compagnia, di chi si tratta? Che fine ha fatto Belen?

La loro relazione ha appassionato innumerevoli persone, le quale sperano tuttora che i due possano in qualche modo trovare un punto d’incontro così da poter rimanere in equilibrio e creare una nuova vita insieme. Anche se entrambi hanno ammesso che l’uno è stata ed è la dolce metà dell’altra, attualmente pare che non abbiano alcuna intenzione di tornare insieme. A questo proposito, il ballerino Stefano, ha deciso di prendersi una pausa della vita reale fin troppo incasinata e volare alle Maldive per concedersi attimi di puro relax.

Ovviamente l’uomo non è solo, con lui infatti c’è la sua dolce metà, ovvero il piccolo Santiago. Ebbene si, il giovane papà ha deciso di condividere i momenti di puro relax solo ed esclusivamente con lui. Pare che la bella showgirl sia rimasta a casa, non conosciamo i reali motivi ma questo potrebbe definire un distacco definitivo dei due.

Come se, questa vacanza per sfuggire dalla realtà, sia una pausa di riflessione per mettere in ordine i propri pensieri ed ovviamente i propri desideri. Non ci resta quindi che attendere ed osservare l’evolversi degli eventi.