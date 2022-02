Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, nessuno poteva mai immaginare di assistere ad una scena così. Maria De Filippi ha completamente perso le staffe con il cavaliere del trono over, Giovanni: scopriamo cosa è accaduto.

Raramente vediamo Maria De Filippi arrabbiata così, nella scorsa puntata, si è scagliata contro Giovanni, il cavaliere del parterre maschile. Secondo la conduttrice, il comportamento dell’uomo è stato inaccettabile: scopriamo cosa è accaduto.

Maria De Filippi contro Giovanni: ecco cosa è accaduto

A Uomini e Donne le emozioni e i colpi di scena non mancano proprio mai. I protagonisti della scorsa puntata sono stati Giovanni e Daniela. I due non se le sono mandate a dire, scatenando un forte litigio al centro dello studio.

Le polemiche non sono mancate, perché la dama è scoppiata in lacrime per il comportamento del cavaliere e lo ha anche accusato di averle messo le mani addosso. Lui ovviamente ha smentito e la conduttrice si è intromessa precisando:

“Mani addosso intendeva dire che tu eri interessato anche fisicamente a lei.”

Purtroppo, la lite è degenerata e come se non bastasse Armando Incarnato è intervenuto per prendere le difese di Giovanni, accusando le donne di mettere sempre in cattiva luce gli uomini che frequentano.

Inoltre, il cavaliere napoletano ha duramente attaccato Daniela per aver descritto il signore come un maniaco. A quel punto, Maria De Filippi ha perso le staffe e si è scagliata ferocemente contro Giovanni: scopriamo cosa ha detto la conduttrice.

Maria De Filippi asfalta Giovanni: le dure parole | VIDEO

Poche volte abbiamo visto Maria De Filippi furiosa in questo modo. Durante il litigio tra Daniela e Giovanni, lei è intervenuta prendendo le difese della dama e utilizzando un tono molto duro, ha detto:

“Ti sta dicendo portami al mare non portarmi in una stradina. Siete voi che vi sentite feriti nell’orgoglio maschile. Daniela ha detto un’altra cosa. Sono due giorni che sta li a guardarti. Giovanni solo tu non lo capisci.”

Il cavaliere non è d’accordo con le parole della conduttrice, però Maria De Filippi prova a farlo ragionare e gli consiglia di riguardare la puntata insieme ad una persona che abbia un pensiero diverso dal suo, ma l’uomo sembra proprio non cambiare idea. Cosa accadrà tra Daniela e Giovanni? Non ci resta che aspettare il prossimo appuntamento per scoprirlo.