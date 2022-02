UeD, che fine ha fatto Jack Vanore? È purtroppo scomparso dalla TV dopo la grave perdita

Jack Vanore è stato una delle presenze fisse a UeD. Poi, però, ha detto addio al programma definitivamente. Vediamo il perché.

Dai cultori di UeD , Jack Vanore è stato definito come uno dei protagonisti più veri del format di Canale 5.

Jack Vanore, l’opinionista palestrato di UeD

UeD è il dating show creato da Maria De Filippi e che, nonostante vada in onda da molti anni, sembra non aver perso il suo smalto. Un grande successo di pubblico il suo, complice anche la presenza dei personaggi che lo animano.

Uno di questi è stato Jack Vanore. L’uomo è approdato in tv quasi per caso. La sua carriera, infatti, è iniziata nel mondo della boxe che ha praticato come agonista. A UeD ci è arrivato grazie alla segnalazione di un suo amico. Dopo aver corteggiato Serena Enardu divenne un tronista. Il suo carattere introverso e molto riflessivo gli fecero conquistare il trono. Dopo qualche mese non trovò l’amore e se ne andò, spiazzando tutti. Maria De Filippi, però, non si fece scappare il suo potenziale e lo chiamò come opinionista fisso del programma che va in onda in fascia post pranzo.

Poco dopo la sua permanenza come tronista, Jack Vanore si innamorò di una delle persone più importanti che lavora dietro le quinte a UeD: Raffaella Mennoia. Con lei ha avuto una relazione molto intensa che si è poi conclusa. La Mennoia venne accusata di incontrare Vanore di nascosto, tra un’esterna ed un’altra.

Perché ha lasciato il programma?

Jack Vanore ha spiegato sul suo profilo Instagram di non aver lasciato definitivamente il programma UeD ma di averne preso le distanze per un po’ di tempo. Per lui, infatti, tutti coloro che ci lavorano e non solo, rappresentano una sorta di seconda famiglia.

Eppure, è da molti mesi che non si vede più occupare la poltrona vicino a Gianni Sperti o al corteggiatore di turno. Uno dei motivi che lo ha scosso moltissimo, è stata la perdita del suo cane a cui ha dedicato un lungo post sempre su Instagram.

Dopo essere stato assente sui social per un po’, Vanore ha spiegato di aver passato un bruttissimo periodo che, per fortuna, sembra essersi concluso. Si prese un brutto spavento. Uno spavento che si crede sia legato ai suoi problemi di salute ma, per fortuna, sembra essere archiviato.