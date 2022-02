Tina Cipollari, l’avete mai vista 30enne in bikini? Era impossibile resisterle | FOTO

By

L’opinionista di Uomini e Donne non è sempre stata così come il grande pubblico la conosce. Vediamo com’era a 30 anni.

Tina Cipollari ha sempre un’opinione pungente su tutto e tutti ed è per il suo essere vera che è da anni a UeD.

L’esuberanza di Tina Cipollari

Chi segue Uomini e Donne dall’inizio, ricorda che Tina Cipollari non è stata sempre così. Oggi, l’opinionista più pungente di Uomini e Donne, si presenta con capelli biondissimi e mossi, unghie lunghe e curate, abiti sempre lunghi fino alle caviglie, disegnati su misura per lei.

Nell’edizione precedente a quella del lock down, la bionda opinionista decise di seguire una dieta e di pesarsi con cadenza quindicinale, in studio, alla presenza di una nutrizionista. La Cipollari riuscì a perdere qualche chilo. Un’intento che, poi, naufragò.

L’esordio di Tina Cipollari a Uomini e Donne è stato come corteggiatrice. Per un periodo corteggiò il tronista Roberto. Sin dalle sue prime apparizioni, i telespettatori compresero che il suo era un personaggio sopra le righe e provocatorio. Del resto, si presentava nel parterre con abiti di scena alla Marylin. La sua storia d’amore più importante arrivò con Kiko Nalli, conosciuto proprio grazie al programma. Da lui, dopo essersi unita in matrimonio, ha avuto due figli.

La foto dal passato

Sul web è apparsa una foto di Tina Cipollari trentenne, al mare, in bikini. L’opinionista non aveva la sua consueta chioma bionda ma tendente al rosso. Ma non è quello l’unico particolare che ha colpito il pubblico. Le forme che si vedono nella foto sono ben diverse da quelle che presenta attualmente la donna.

Pancia piatta e braccia toniche saltano subito all’occhio insieme al decolleté che, comunque, è rimasto alla Cipollari. Sui social qualcuno ha lasciato commenti al vetriolo alla foto. Molti si chiedono perché l’opinionista non decida di rimettersi in forma. Se paragonassimo la foto in costume da giovane ad una scattata nel 2009 l’aumento di peso notevole salta subito all’occhio.

In realtà, la stessa Cipollari ha affermato che il motivo del suo aumento di peso dipende dall’ipotiroidismo che sta trattando farmacologicamente. Quando Gemma fa il paragone in studio, tra il suo corpo e quello della Cipollari, l’opinionista replica che comunque lei non ha fatto alcun ricorso alla chirurgia. Inoltre, il suo corpo ha dato la vita a tre figli.