“Obbligata a non farlo mai”, Il segreto di Letizia di Spagna esce allo scoperto

Il segreto di Letizia di Spagna viene finalmente svelato: questo accessorio non può essere presente nel suo armadio. Ecco di cosa stiamo parlando.

Si scoprono finalmente gli altarini che riguardano Letizia Ortiz e il suo segreto esce allo scoperto una volta per tutte. Sudditi senza parole.

Il segreto di Letizia Ortiz esce allo scoperto

Tra le regine più chiacchierate e discusse di sempre, vi è senza dubbio, Letizia di Spagna. La moglie di Filippo VI, da anni icona di stile e di tendenza, trova sempre il modo di far parlare di sé.

Grande amica di Kate Middleton, anche lei sempre trendy e modaiola, si mormora tra i corridoi reali, che le due si siano scambiate in più occasioni consigli di moda e tendenze.

Rispetto però a Kate che è sempre impeccabile e perfetta ma soprattutto rispettosa del protocollo reale inglese, Letizia di Spagna, invece, in più occasioni ha mostrato il suo animo ribelle andando contro ogni regola di moda imposta dal protocollo reale e mostrandosi talvolta in abiti che non si addicono proprio ad una regina.

Un dettaglio del suo stile non è passato inosservato e incuriosisce tutti. Sapete che c’è un accessorio che la regina di Spagna non indossa mai?

La regina di Spagna ha bandito questo accessorio dal suo armadio

Letizia è da sempre considerata icona di moda e di stile. La moglie di Filippo si è mostrata in eventi pubblici e privati con abiti meravigliosi che esaltano la sua figura longilinea. Spesso, la regina consorte indossa abiti a tubino che evidenziano il suo punto vita strettissimo.

Immancabili sotto ogni outfit, scarpe alte e con il tacco. Avete però mai notato che la regina non indossa mai un accessorio? Si tratta delle calze. A quanto pare, i collant sono odiatissimi dalla moglie di Filippo.

La Ortiz, sia d’estate che d’inverno non indossa mai calze color carne che, a suo dire, sono poco chic e trendy. Se molti reali di altre casate gridano allo scandalo, in realtà Letizia non sta violando nessun protocollo reale: non vi è infatti alcuna norma scritta che obblighi la regina ad indossare le calze.

Si crede che questo accessorio sia elegante e raffinato al piede di una nobile ma non per forza obbligatorio. Letizia da sempre sceglie il suo abbigliamento da sola e ha preteso di non indossare le calze.

Le sue gambe toniche e muscolose vengono messe in risalto dalla velatura dei collant, anzi, ingrandiscono i polpacci facendola sentire a disagio con sé stessa.