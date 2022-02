Michelle Hunziker, il particolare sfuggito a tutti: dopo il divorzio non se l’aspettava nessuno

Dopo il divorzio della showgirl Michelle Hunziker, spunta fuori il piccolo dettaglio che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco di che cosa si tratta.

In questi ultimi mesi non si fa altro che parlare della rottura del tutto inaspettata della splendida coppia formata dalla showgirl e l’imprenditore Tomaso Trussardi. Ebbene, i due hanno ammesso di voler comunque mantenere degli ottimi rapporti così da non influenzare negativamente sulla vita delle proprie figlie. Nonostante il volere espresso però vi sono alcuni avvenimenti che hanno lasciato molto dubitare i loro fan.

L’allontanamento dei due, per quanto possa apparire drastico agli occhi di chi non ha vissuto a pieno la relazione, è stato necessario. Inizialmente entrambi hanno ammesso di aver trascorso degli attimi indimenticabili insieme, con il passare degli anni però qualcosa è completamente cambiato.

La notizia ha fatto il giro del mondo in men che non si dica e, entrambi l’hanno prontamente confermata ed ammesso le proprie colpe. La showgirl, senza perdersi troppo d’animo, fresca di divorzio ha deciso di prendere in mano le redini della sua vita e godersi pienamente ogni attimo. Come ben saprete nelle ultime settimane è andato in onda il suo primo show interamente dedicato alla sua vita, di cui lei è conduttrice indiscussa ovviamente.

Il particolare sfuggito a tutti i fan della showgirl Michelle Hunziker

Alcuni avvenimenti trattati nel programma però non sono stati particolarmente apprezzati dall’ormai ex marito. La presenza del suo ex storico inoltre, Eros Ramazzotti, ha profondamente urtato l’uomo. Quest’ultimo però si è limitato nell’agire passivamente come se nulla potesse scalfirlo.

Dopo il divorzio e dopo il successo riscontrato del programma da lei stessa condotto, ovvero Michelle Impossible, i suoi fan non si sono persi neanche un dettaglio della sua vita. Nonostante questo però qualcosa è comunque sfuggito agli occhi attenti del suo pubblico. Il quale però, è tuttora rimasto incantato dall’unione di Michelle ed Eros sul palco, il loro bacio ha completamente rapito il cuore di tutti poiché in molti sognavano in loro avvicinamento.

Nelle ultime ore petò, quello che era sfuggito, ha attirato l’attenzione di numerosi. Come ben saprete, avendo vissuto così tanto tempo insieme ed avendo letteralmente costruito una famiglia, è difficile voltare pagina come se nulla fosse mai successo. Identificarsi però come donna ancora sposata ha fatto sorgere qualche dubbio.

Su Instagram infatti la donna si descrive tuttora come moglie. Che questo sarà una semplice dimenticanza o la Hunziker non ha rivelato ancora tutta la verità? Non ci resta che attendere per scoprire l’evolversi della situazione.