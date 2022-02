Legge 104, maxi aumento a 670 euro: serve solo questo documento

Per i beneficiari della Legge 104 ci sono buone notizie in arrivo: è previsto un maxi aumento a 670 euro. Si tratta di un aiuto in più per supportare economicamente i beneficiari della Legge 104.

Anche le persone diversamente abili potranno godere delle agevolazioni previste dalla Legge 104/92 visti i continui rincari che stanno coinvolgendo tutti gli italiani. Chi ha i requisiti per beneficiare della normativa succitata deve presentare un documento per richiedere l’aumento pari a 670 euro. Qual è? Continua a legge questa guida di Lettoquotidiano e scopri quale documento presentare.

Legge 104/92: la finalità

La Legge 104 del febbraio 1992 è stata emanata dal Legislatore per stabilire i principi generali inerenti

“diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata” (cfr. art.2 L.n.104/1992).

La normativa consente di supportare economicamente sia ciascun individuo sia la famiglia che ha a carico un familiare disabile. La finalità della legge 104/92 mira a predisporre interventi volti a contrastare l’emarginazione del disabile o della persona handicappata.

Legge 104/92: quali sono i requisiti per accedere alla normativa?

Il requisito fondamentale per accedere alla Legge 104 è il riconoscimento di un handicap grave, che deve essere effettuato da una commissione ad hoc e non deve essere confuso con il riconoscimento di un’invalidità. È portatore di handicap chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, sia stabile che progressiva.

Legge 104/92, in arrivo aumento a 670 euro: il documento necessario

Per beneficiare dell’aumento pari a 670 euro contro i rincari delle bollette energia elettrica e gas è necessario presentare determinati documenti.

L’aumento pari a 670 euro consente ai beneficiari della Legge 104 di correre ai ripari dall’incremento vertiginoso dei prezzi delle materie energetiche visto che l’energia elettrica è necessaria per tenere in funzione i macchinari salvavita.

Il documento da presentare per beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa è l’attestazione del Modello B, attraverso la quale sì certificala potenza di erogazione energetica del macchinario salvavita di cui si ha bisogno.

Inoltre, non c’è bisogno di presentare alcun ISEE e non si deve essere in condizioni di insolvibilità per il pagamento delle bollette energia elettrica e gas.