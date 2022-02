Ilary Blasi ha chiuso malissimo con Totti, nessuno ha notato questo dettaglio | FOTO

Il gossip bomba lanciato da Dagospia, sta facendo impazzire tutti. Francesco Totti e Ilary Blasi, nonostante siano una delle coppie più amate della storia del mondo dello spettacolo, esiste anche per loro una fine.

Uno dei matrimoni più discussi degli ultimi tempi è senza dubbio quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti, la coppia storica del mondo dello spettacolo però sembra aver subito una forte rottura. A confermare le voci sulla fine della loro storia d’amore è un dettaglio che non è passato inosservato agli utenti del web.

Francesco Totti e Ilary Blasi: la rottura

Nelle scorse ore, Dagospia ha lanciato una bomba su Ilary Blasi e Francesco Totti. Si vocifera che in casa dell’ex capitano della Roma e della conduttrice televisiva ci sia aria di crisi. Dopo 17 anni di matrimonio la separazione sarebbe vicina.

Il primo indizio a scatenare i rumors sarebbe partito perché i due non si vedono più insieme da tempo. Anche sui social, Francesco e Ilary non pubblicano più foto di coppia. Recentemente, la Blasi è stata avvistata in uno storico ristorante romano e poi nella nota discoteca, Muccassassina, in compagnia di Luca Tommassini. Ma anche lì, nessuna traccia di Francesco Totti.

Dagospia sostiene che la coppia abbia avuto una forte litigata lo scorso 5 febbraio a Castel Gandolfo. Dopo 20 anni d’amore di cui 17 di matrimonio e tre figli, Francesco e Ilary vivrebbero separati in casa.

A quanto pare la fine è molto vicina e come se non bastasse, nelle scorse ore, i fan della coppia hanno notato un dettaglio clamoroso che confermerebbe la fine della loro lunghissima storia d’amore: scopriamo cosa è accaduto.

Il clamoroso dettaglio

Nelle scorse ore, Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati travolti da questa bufera di gossip. La conduttrice ha rotto subito il silenzio con una Instagram Stories, dove si vede lei mentre è seduta in treno, si toglie la mascherina e fa una simpatica linguaccia.

Ilary Blasi senza fede…un dettaglio che fa molto preoccupare. pic.twitter.com/Vej3RgAAjT — Mondotrash (@Mondotrash1) February 22, 2022

Una velata provocazione, ma i fan non si sono lasciati sfuggire un dettaglio clamoroso, ovvero, che sul suo dito non c’è più la fede nuziale. Un particolare che annuncerebbe la fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma.

Sono in molti che hanno notato la sparizione dell’anello. La rottura è davvero così vicina? Al momento i diretti interessati non hanno né confermato e nemmeno smentito la notizia, dobbiamo solamente aspettare altri aggiornamenti.