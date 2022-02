By

La conduttrice Ilary Blasi beccata insieme ad un altro dopo la separazione con il famoso calciatore, ed attuale allenatore, Francesco Totti. Tutti i dettagli a riguardo.

In questi ultimi giorni come ben saprete stanno circolando innumerevoli voci sulla loro presunta separazione. A dare prova alle numerosi voci di corridoio sono proprio i comportamenti della coppia che ormai non appare più molto legata. Questa notizia ovviamente ha spiazzato tutti i fan del duo che mai si sarebbero aspettati di venire a conoscenza di un loro presunto allontanamento.

La voce della loro separazione ha iniziato a circolare per via di alcune testate famose che hanno riportato la notizia basandosi appunto su un’apparente allontanamento ed un’estrema freddezza dei due.

Per chi non lo sapesse la loro relazione va avanti ormai da più di venti anni, ben 17 anni di matrimonio. Entrambi erano ancora molto giovani quando hanno deciso di pronunciare quel fatidico si. Da allora non si sono mai separati ed hanno coltivato giorno dopo girono il loro amore. Con il passare degli anni hanno perfino raccolto i frutti del loro affetto reciproco dando il benvenuto a ben tre figli.

Apparentemente affiatati più che mai, i due si sono aggiudicati il nominativo di coppia più seguita dal web. In queste ultime settimane però pare che qualcosa tra loro sia completamente cambiata.

Ilary Blasi, dopo l’allontanamento beccata insieme ad un altro

La coppia è sempre apparsa molto affiatata ed agli occhi di tutti sembravano profondamente e perdutamente innamorati l’una dell’altro. Con il passare del tempo e con gli innumerevoli imprevisti però anche la coppia più solida può riscontrare dei problemi.

Il putiferio mediatico pare che attualmente si basi solo ed esclusivamente su un visibile distacco dei due sui vari social. Bisogna però ammettere che il tutto appare incredibilmente strano dal momento che entrambi condividevano i momenti trascorsi insieme anche solo tramite una Instagram Story.

A dare più conferma alle varie voci di corridoio, che vedono i due protagonisti ormai separati, pare sia un’uscita della donna. Quest’ultima infatti è stata beccata in un ristorante in compagnia di un altro uomo, ovvero Luca Tommasini. Appartati in un noto locale romano, i due hanno trascorso un’intera serata insieme.

Attualmente la coppia non si è ancora esposta riguardo la presunta separazione. Non ci resta quindi che attendere che uno dei due faccia la prima mossa poiché solo i diretti interessati possono rendere veritiera la questione, potrebbero infatti smentire il tutto da un momento all’altro.