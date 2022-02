Doc 2, finale strappalacrime: Alba e Riccardo: “Sarà l’apoteosi”

I fan di Doc 2 assisteranno ad un finale del tutto strappalacrime, Alba e Riccardo commuoveranno in molti. Tutti i dettagli a riguardo.

La serie, da poco mandata in onda, ha davvero conquistato il pubblico italiano, il quale continua ad attendere i nuovi episodi per scoprire tutta la verità. Dopo il successo della prima stagione gli autori hanno deciso di deliziare il pubblico con l’evolversi della storia, la quale viene raccontata principalmente fa le mura dell’ospedale. Per tutti gli attori infatti è stato particolarmente difficile apprendere tutti i termini tecnici che la caratterizzano.

Le ultime puntante mandate in onda in questa settimana hanno ottenuto un successo inimmaginabile, hanno infatti raggiunto numeri esorbitanti. Le puntate hanno raggiunto all’incirca i 6 milioni di telespettatori. Inizialmente in pochi avrebbero scommesso sulla serie, oggi invece le vicende trattate sono praticamente sulla bocca di tutti.

Dopo gli episodi visti, i fan della serie non aspettano altro che scoprire cosa accadrà nel finale. Ebbene, gli autori hanno deciso di mettere luce su alcuni punti d’ambra non particolarmente trattati. Come ben saprete il personaggio di Alba Patrizi, il quale viene interpretato dalla giovane pisana Silvia Mazzieri, è lasciato leggermente in disparte. La sua storia non le ha permesso di stare di affiancare i compagni nell’emergenza covid. La perdita della madre e lo scoppia della pandemia non le hanno di certo facilitato le cose.

Tutti i dettagli sul finale strappalacrime di Doc 2 con protagonisti Alba e Riccardo

Come vi abbiamo già anticipato, nel suo percorso ha affrontato innumerevoli difficoltà che hanno reso il tutto ancora più complicato. A parlare della finale della seconda stagione della serie è proprio l’attrice che si cala nei suoi panni.

Quest’ultima ha infatti confessato di aver riscontrato qualche difficoltà nell’apprendere i termini tecnici, principalmente però la situazione si è notevolmente complicata sul finale, il quale l’ha particolarmente emozionata. I prossimi episodi che andranno in onda il giovedì su Rai1, tratteranno dei momenti particolari per Alba, la quale si ritroverà in difficoltà con Riccardo.

In molti si chiedono come andranno le cose tra i due dopo l’avvicinamento di Riccardo a Andrea Fanti. A tal proposito l’attrice ha deciso di darci qualche piccolo spunto, il tutto rilasciato in un’intervista rilasciata a Fanpage.it.

“Ci sono state delle scene molto emotive, che erano le mie preferite. Ma quella più intensa gli spettatori devono ancora vederla. Andrà in onda nell’ultima puntata, però non posso dire niente. Però il fatto che ci sia una scena emotivamente forte non significa che lo sia per forza in negativo. L’emotività può essere anche una cosa bella. Non si può dire.”

Queste sono le parole della donna, le quali possono lasciare molto all’immaginazione. A quanto pare infatti potremmo quasi aspettarci un finale strappalacrime del tutto emotivo ed ovviamente privo di negatività. Alba chiarirà con Riccardo? Non ci resta che attendere per scoprirlo.