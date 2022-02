Bonolis, colpo di scena ad Avanti un Altro: lo bacia davanti a tutti | VIDEO

Paolo Bonolis lo bacia davanti a tutto il pubblico presente direttamente nello studio di Avanti un Altro. Ecco di chi si tratta realmente.

Come ben saprete all’interno dello studio del programma accadono innumerevoli avvenimenti, la maggior parte delle volte però questi sono scatenati direttamente dai concorrenti. Questi ultimi infatti, presi dalla foga del momento, si lasciano coinvolgere e trasportare dalle emozioni e stupiscono il pubblico con delle azioni davvero impensabili.

Tutti i telespettatori del programma sono quindi abituati ad assistere ai colpi di scena, anzi, questi caratterizzano particolarmente il numero degli ascolti del format. Proprio per questo motivo infatti, alcune volte lo stesso conduttore incoraggia i concorrenti nel continuare. A cogliere l’attenzione del pubblico però ovviamente non sono solo i comportamenti di questi ultimi, perfino le risposte e gli interventi del conduttore stesso regalano una grossa risata al pubblico.

Questa volta infatti, a generare caos all’interno dello studio è proprio il conduttore Paolo. Anche se quest’ultimo all’apparenza può risultare freddo, in realtà vanta di un grande senso dell’umorismo. Inoltre è noto a tutti il suo profondo legame con il maestro Luca Laurenti, il quale deve infatti una gran parte del suo successo proprio al conduttore.

Per chi non lo sapesse, molti anni fa quando ancora il suo nome non era conosciuto, il maestro fece un provino a cui assistette anche il conduttore. Incuriosito dai suoi modi di fare decise di collaborare insieme a lui, da allora i due non si separarono più.

Gesto inaspettato ad Avanti un Altro, il conduttore Paolo Bonolis completamente senza parole

Nella scorsa puntata del programma condotto dal famosissimo Paolo Bonolis, sono accaduti diversi colpi di scena che hanno letteralmente mandato in estasi il pubblico tutto. Come vi abbiamo già anticipato, fra il maestro ed il conduttore vi è una grande amicizia. Quest’ultima si basa infatti su una grande stima reciprocata e su un’estrema fiducia. Anche se separati non appaiono completamente iconici, insieme conquistano il pubblico grazie ad ogni semplice intervento.

La scorsa puntata ha segnato la storia della televisione. Il maestro Luca Laurenti infatti ha deciso di dare spettacolo proprio nel programma del suo amico, dove lui stesso lavora. Indossando un abito bianco e gonfio, una parrucca chiara ed un filo di trucco, il maestro ha deciso di infastidire il conduttore.

Si è infatti avvicinato a lui ed ha iniziato a provocare l’uomo, successivamente gli ha stampato un bellissimo bacio sulla bocca. Davanti a questo gesto tutti i presenti non hanno potuto fare a meno che scoppiare in una fragorosa risata, a differenza di Paolo. Quest’ultimo infatti è rimasto senza parole.

Non è di certo la prima volta però che i due compiono gesti simili, Paolo tende a mostrare espressioni che riflettono il suo disaccordo ma in realtà si diverte molto a prendere parte a questi interventi del tutto improvvisati.