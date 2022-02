Belen distrutta da Emma, dopo anni la ripicca per Stefano: la tremenda vendetta è servita

By

Belen Rodriguez distrutta da Emma Marrone: dopo anni arriva la ripicca per Stefano. La vendetta è un piatto che va servito freddo. Ecco che cosa è accaduto tra le due bellissime.

Emma umilia pubblicamente Belen Rodriguez. La frecciatina al vetriolo della cantante nei confronti della showgirl argentina ha lasciato i fan senza parole. Ecco che cosa ha dichiarato la salentina.

Emma a ruota libera

Tra le cantanti più amate del panorama musicale italiano vi è sicuramente Emma Marrone. La giovane salentina, che nel 2021 ha celebrato già i suoi 10 anni di carriera, sta raggiungendo dei traguardi davvero straordinari.

Il suo talent scout, Maria Di Filippi, non potrebbe esserne più contenta. Ricorderete tutti che a lanciare la Marrone nel mondo della musica è stato proprio il talent di Amici. Correva l’anno 2010 e una giovanissima dalla voce potente e graffiante, alzava la coppa della nona edizione dello storico talent di Canale 5.

Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in discesa. Emma non ha conosciuto mai momenti di criticità, anzi oggi si può considerare una delle artiste più seguite nel mondo della musica.

Reduce da Sanremo 2022, si è raccontata in una lunga intervista a Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo e proprio in questa occasione non è mancata una frecciatina alla sua storica rivale, Belen Rodriguez.

La cantante salentina ‘umilia’ Belen Rodriguez

Che Emma Marrone e Belen Rodriguez non si sopportano è cosa nota. Come sappiamo, le due sono rivali da tanti anni e la ragione porta un nome: Stefano De Martino. Emma e Stefano si sono conosciuti quando entrambi partecipavano come concorrenti alla nona edizione del talent Amici di Maria De Filippi.

Lei cantante straordinaria, lui ballerino impeccabile. Tra i banchi di scuola è scoppiato l’amore ma la loro relazione, fuori dagli studi televisivi, è durata poco. Nel 2012, Stefano lavorava come ballerino professionista di Amici e Belen è stata anche lei per un’edizione del serale una guest star professionista.

Proprio dietro le quinte del famoso talent è scoppiato l’amore tra i due. Un colpo di fulmine, una passione sfrenata che ha portato l’argentina e il napoletano ad uscire ben presto allo scoperto e a mettere su famiglia.

Emma non ha mai perdonato davvero il tradimento di Stefano con Belen e proprio a Verissimo ha lanciato una frecciatina alla bella argentina. Confidandosi con Silvia Toffanin e parlando della sua vita privata, la cantante salentina ha dichiarato di aver finalmente comprato la sua prima casa.

Purtroppo dovrà, almeno per il momento, viverci da sola: l’amore per lei non è ancora arrivato. È a questo punto che sferra la sua frecciatina all’argentina: “vorrei che ci fosse qualcuno, vorrei dirti che mi sono fidanzata ma meglio sola che con chiunque”

Ovviamente il riferimento è alla Rodriguez. Offesa pubblica per la conduttrice delle Iene che per il momento non ancora replicato alla frecciatina velenosa.