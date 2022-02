Adriana Volpe, demolizione di Sonia senza precedenti: grave ferita per lei | Signorini ferma tutto

Adriana Volpe umiliata davanti a tutto il pubblico del grande Fratello Vip da Sonia Bruganelli, grave offesa per l’opinionista. Il conduttore Alfonso Signorini blocca tutto.

Come ben saprete le due non provano una forte ammirazione l’una per l’altra, entrambe infatti hanno affrontato percorsi ben diversi e non riescono in alcun modo di comprendersi a vicenda. Inoltre le due hanno dei caratteri incredibilmente diversi, entrambe infatti hanno delle caratteristiche contrastanti e per questo motivo infatti non riescono in alcun modo di trovare un punto d’incontro.

Non è di certo la prima volta che assistiamo ad un episodio del genere, soprattutto se prendiamo in considerazione proprio il luogo in cui si è svolto. Il Grande Fratello Vip infatti unisce numerosi concorrenti, ognuno diverso caratterialmente. All’interno della casa infatti accadono innumerevoli avvenimenti che solitamente ci lasciano tutti a bocca aperta.

In questa edizione inoltro i concorrenti hanno oltrepassato il limite della decenza. Per questo motivo infatti tutto il pubblico presente all’interno dello studio e tutti coloro che seguono da casa il programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini, sono rimasti completamente esterrefatti.

Mai però nella storia del GF Vip abbiamo assistito a delle discussioni realmente accese all’interno dello studio del reality prima del loro arrivo. Bisogna inoltre ricordare che l’opinionista Sonia Bruganelli ha un carattere molto particolare che in pochi riescono realmente a capire. La donna infatti si è perfino scontrata con il conduttore Alfonso Signorini e la loro discussione è stata portata avanti per vari mesi.

Sonia Bruganelli brutalizza Adriana Volpe davanti a tutto il pubblico del GF Vip

A questi numerosi litigi, soprattutto quest’anno, siamo quindi molto abituati. Fino ad oggi, tranne per qualche litigata iniziale, le due non hanno mai oltrepassato il limite. Hanno comunque continuato a scontrarsi passivamente lanciandosi innumerevoli provocazioni.

Nella scorsa puntata però a Sonia sfugge una battuta di troppo, la quale ha acceso la miccia per l’inizio di una discussione senza fine.

L’opinionista infatti, parlando ironicamente, ha deciso di provocare la donna senza alcun apparente motivo se non per il semplice gusto di farlo. Mentre il conduttore cercava di avere un confronto con alcuni dei concorrenti presenti all’interno della casa, così da poter trattare l’argomento “sogni nel cassetto”, l’opinionista ha colto la palla al balzo ed è partita in quinta.

“Jessica ha lo stesso sogno nel cassetto tuo , diventare una conduttrice famosa e questa roba qua.”

Sonia umilia Adriana con una semplice battuta.. pic.twitter.com/sXSEk7ORnl — Gossip2022 (@Gossip20221) February 22, 2022

Queste parole, apparentemente tranquille, hanno incredibilmente ferito Adriana, la quale da sempre tenta in ogni modo di sfondare nel mondo dello spettacolo con la speranza di condurre un programma tutto suo. Successivamente però, rendendosi conto del dolore causato, Sonia ha chiesto prontamente scusa ed ha augurato alla donna un grande successo, come da lei sperato.