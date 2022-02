UeD, Tina umilia Veronica: lo fa con la bocca | Il gesto è troppo evidente

La famosa opinionista Tina Cipollari perde il controllo ed umilia spudoratamente la dama Veronica a UeD. il gesto non passa affatto inosservato. Ecco che cosa è successo realmente.

Nelle ultime ore l’opinionista ne ha combinata un’latra delle sue gelando completamente il pubblico presente e tutti coloro che seguono il programma da casa. All’interno dello studio del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi, negli ultimi giorni stanno accadendo avvenimenti del tutto inaspettati. Tutti coloro che si rivolgono al datgin show infatti solitamente sperano semplicemente di trovare la propria dolce metà.

Alcune volte però, iniziando nuove conoscenze, possono accendersi svariate discussioni. L’opinionista, ricoprendo un ruolo cruciale per il programma stesso, ha il dovere quindi di esprimere chiaramente e sinceramente il suo parere.

La maggior parte delle volte però il suo pensiero va contro quello dei presenti nello studio e proprio per questo motivo infatti si genera del caos. Una sola persona si trova spesso d’accordo con sue parole, questa è proprio Gianni Sperti, anch’esso opinionista.

La maggior parte delle dame presenti all’interno dello studio non nutrono una particolare simpatia nei suoi confronti, una di queste è Veronica. Le due spesso si trovano in disaccordo e tendono ad avere delle discussioni abbastanza accese.

Tina Cipollari umilia spudoratamente Veronica davanti a tutto il pubblico

Nella scorsa puntata del dating show le due donne hanno dato vita ad una discussione particolarmente accesa. Il programma ci ha permesso di conoscere, per quanto questo fosse possibile, le due dirette interessate.

Come ben saprete i modi dell’opinionista possono risultare particolarmente duri e questo non contribuisce affatto nell’instaurare un buon rapporto con le altre persone presenti. Come vi abbiamo già anticipato, nella scorsa puntata la donna si è pesantemente scontrata con la dama Veronica. L’opinionista poi, ha compiuto un gesto che non è passato inosservato, scatenando un vero e proprio putiferio.

Sul web infatti in molti hanno condiviso il momento in cui l’opinionista si prende beffa della donna imitandola in modo non particolarmente gentile. L’opinionista infatti, mentre la dama Veronica stava rispondendo in modo acceso ad una suo domanda, ha imitato i suoi modi di fare. La donna ha infatti teso le labbra e le ha portate in avanti contorcendole, successivamente ha poi imitato persino la sua voce.

Questo suo gesto ha diviso in due schiere il pubblico, alcuni infatti pensano che sia semplicemente un gesto divertente, altri invece si sono schierati completamente contro di lei pensando che il suo comportamento fosse letteralmente inappropriato.