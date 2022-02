Torta di nonna Vera di Benedetta Parodi: la preferita in assoluto | Gusto delizioso

La Torta di nonna Vera è la ricetta della nonna di Benedetta Parodi, la conduttrice italiana, che sui social ha condiviso la preparazione.

Nessuno rinuncia ad una fetta di torta di mele, un classico che piace a tutti, perfetta a colazione e a merenda, ma anche come conclusione di una gustosa cena in famiglia.

Torta di nonna Vera

Una torta dall’impasto leggero in quanto la sua composizione ha una predominanza di mele renette, ne contiene ben quattro. La torta di mele è un classico che non stanca mai.

Quella che segue è fatta con una tipologia specifica di mele, la renetta, una mela acidula zuccherina e profumata. La ricetta che segue è della nonna di Benedetta Parodi, che in passato è stata una giornalista di successo, ma che per la sua passione per la cucina ha lasciato la conduzione della trasmissione Studio Aperto.

Ingredienti

250 gr di burro

250 gr di zucchero

3 uova

sale

250 gr di farina

1 bustina di lievito

3-4 mele renette

zucchero a velo

Preparazione

Iniziamo la nostra preparazione della Torta di nonna Vera di Benedetta Parodi, pulendo le mele renette che priveremo della buccia e del torsolo interno.

Una volta pulite le mele, queste andranno tagliate prima a spicchi, poi a fette sottili in quando dovranno essere inserite nell’impasto. Finito di affettarle le mettiamo in una capiente ciotola e le irroriamo di limone per non farle annerire.

Proseguiamo la preparazione mettendo in una capiente ciotola i tuorli delle tre uova, alle quali uniremo lo zucchero e utilizzando una frusta a mano iniziamo ad amalgamare per bene fino a che non non diventa più chiaro il tutto.

A questo punto possiamo iniziare a inserire i 150 grammi di burro che avremo tolto dal frigorifero per averlo ora morbido, la farina setacciata e miscelata con 1 bustina di lievito.

Prendiamo una ciotola e con una frusta iniziamo a montare a neve gli albumi delle tre uova, una volta che sono montate vanno incorporate al composto delicatamente, procedendo dal basso verso l’alto, e alla fine su versa il tutto in una tortiera con la cerniera e foderata con della carta da forno.

Ora siamo pronti a disporre le fettine di mela ranetta a raggiera infilandole però a fondo nell’impasto della torta. Inforniamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per almeno 40 minuti. Per controllare la cottura possiamo utilizzare uno stecchino.

Una volta trascorso il tempo di cottura lasciamo intiepidire e spolverizziamo con abbondante zucchero a velo.

Il risultato alla fine sarà uno spettacolo per gli occhi ed una vera gioia per il palato!