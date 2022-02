By

Il famosissimo imprenditore di successo Tomaso Trussardi completamente contro l’ormai ex Michelle Hunziker: comportamento senza precedenti. Ecco che cosa è successo realmente.

Come ben saprete questi ultimi mesi sono stati incredibilmente faticosi per la coppia. I due ormai da diverso tempo avvertivano una silenziosa lontananza che ha poi scatenato e dato vita alla separazione. Coltivavano la loro storia da ormai diversi anni, dal loro affetto sono nati perfino due bellissimi frutti, due bambine. Inizialmente la conduttrice e l’imprenditore apparivano particolarmente affiatati ma con il passare del tempo qualcosa è cambiato.

La notizia della loro separazione, in un lasso di tempo incredibilmente breve, ha fatto il giro del mondo. Molti sono rimasti sconvolti dalle loro scelte, altri invece si sono ritrovati pienamente d’accordo con la loro decisione definitiva poiché appariva chiaro il loro distacco.

La conduttrice no si è di certo ritirata difronte alle numerose argomentazione che la vedono come protagonista, anzi ne ha preso parte ed ha spiegato a fondo la decisione presa. Ovviamente questo cambiamento ha straziato entrambi, i quali però non si sono fatti trasportare dalle emozioni ed hanno portato avanti la separazione.

Vedendo la conduttrice distrutta, un suo ex storia ha deciso di farsi avanti per porgerle il suo aiuto. Ebbene si, dopo l’annuncio, Eros Ramazzotti ha deciso di contattare Michelle. Indubbiamente, il suo gesto non è stato affatto apprezzato da Trussardi, il quale ha prontamente replicato chiedendo al cantante di “restare al suo posto”.

Tomaso Trussardi senza mezze misure contro Michelle Hunziker

In questi ultimi giorni la famosa conduttrice ha raggiunto un nuovo traguardo, è infatti iniziato un programma interamente dedicato a lei ed alla sua vita. A Michelle Impossible i colpi di scena sono stati innumerevoli, uno in particolare ha colpito particolarmente il pubblico. La salita sul palco di Eros Ramazzotti ha emozionato tutti i presenti ed il pubblico da casa.

Dopo aver cantato il brano da sempre dedicato all’ex, il cantante ha perfino baciato la conduttrice stravolgendo completamente la situazione. Gesto ovviamente non apprezzato dall’imprenditore, inoltre le parole della Hunziker lo hanno ferito particolarmente.

“Quante volte avrei voluto cantare quella canzone e non potevo. mi sono negata questa gioia pensando di ferire qualcun altro, ora vorrei concedermi il lusso di cantarla.”

Queste sono le parole della conduttrice, al che l’imprenditore ha deciso di rispondere in modo duro ed inaspettato tramite un post di Instagram. Ha infatti pubblicato una foto di spalle mentre era in compagnia delle figlie avute proprio con la conduttrice. Il suo gesto è apparso completamente provocatorio e passivo.