Sonia e Bonolis, sapete dove vivono? Una casa così se la possono permettere in pochi

Con le cifre stellari che guadagna Paolo Bonolis, lui e la moglie non potevano che vivere in una casa da urlo che solo dei ricchi come loro possono permettersi. Vediamo di che casa si tratta.

Arredata in stile elegante ma anche ultramoderno, la casa della coppia Bonolis Bruganelli viene spesso mostrata su Instagram dalla stessa Sonia.

Bonolis – Bruganelli: una coppia sotto i riflettori

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono conosciuti nel 1997. Benché avessero 13 anni (lei è nata nel 1974) di differenza, decisero di convolare a nozze nel 2002. Dalla loro unione sono nati tre figli. Si è parlato molto della loro primogenita: Silvia che, sin dalla nascita, ha avuto dei problemi al cuore che hanno influito sulla sua crescita. In particolare, ha avuto problemi di tipo motorio.

Paolo Bonolis, primadella Bruganelli, ha avuto un altro matrimonio: quello con la psicologa Diane Zoeller. Con lei ha avuto due figli che attualmente vivono negli Stati Uniti. La figlia Martina, nata nel 1981, l’ha reso nonno di un nipotino nato nel 2020.

La loro casa a cinque stelle

La casa della coppia è situata quasi al centro di Roma, sul Lungo Tevere Flaminio. Oltre ad essere arredata in modo molto elegante, la casa è lusso puro. Un lusso dato soprattutto da diversi oggetti particolari collocati al suo interno. E’ stata la stessa Bruganelli ad arredarla, cercando elementi d’arredo unici e particolari. Ad esempio, un tavolo con superficie in vetro ed iniziali di Sonia in bella vista a fare da appoggio. E’ stata proprio la Bruganelli ad occuparsi, non molto tempo fa, della modernizzazione di alcune stanze.

I pavimenti della casa sono rivestiti per lo più di parquet. Anche i mobili sono realizzati prevalentemente in legno, dallo stile molto lineare. A fare la differenza sono sicuramente i complementi d’arredo, i diffusori e le candele profumate.

Non poteva mancare una fantastica cabina armadio dedicata a tutte le scarpe della Bruganelli, in particolare, quelle con la suola rossa che sembrerebbero essere diventate una sorta di marchio di fabbrica della sua presenza come opinionista al Gf Vip. Bonolis compensa con grandi pareti ricoperte da volumi di ogni tipo.

In cucina, invece, non mancano gli elettrodomestici di ultima generazione come una macchinetta del caffè collocata in un posto dove è posizionato tutto l’occorrente per una colazione da re. Anche in bagno non mancano i dettagli come tappetini e piatti doccia in marmo. Insomma una casa di lusso con tanti comfort.