Principe Harry, milioni di sterline per tacere: “Conosce il segreto della Regina”

La monarchia inglese trema. Il principe Harry sta per fare delle clamorose rivelazioni che distruggeranno gli equilibri della Royal Family: lui conosce il segreto della regina.

Il principe Harry continua a far discutere e le sue intenzioni preoccupano la regina Elisabetta e tutti gli altri membri della Royal Family. Tensione alle stelle a Buckingham Palace.

Il principe Harry fa tremare la monarchia inglese

Il nipote della Regina Elisabetta continua a far discutere e, dopo settimane di silenzio, è tornato al centro dell’attenzione per via di un segreto che è stato finalmente rivelato: il figlio di Lady Diana è pronto a fare delle rivelazioni scottanti sui membri della Royal Family che promettono di far tremare la monarchia inglese.

Dopo il suo abbandono alla vita di corte, il principe Harry, a seguito del matrimonio con Meghan Markle, ha deciso di vivere la vita da ‘normale’ cittadino trasferendosi oltreoceano. Attualmente vive in California con la sua dolce metà e i suoi due figli.

I rapporti con la regina Elisabetta e gli altri membri della Royal Family, secondo fonti vicine a Buckingham Palace, sarebbero quasi del tutto inesistenti ma civili solo per questioni istituzionali e di facciata.

Intanto una notizia sconvolge tutti: il principe Harry che conosce i segreti di Queen Elizabeth e degli altri componenti della famiglia reale, è pronto a raccontare tutto in un libro di memorie che promette di far tremare la monarchia inglese.

Le rivelazioni scottanti del figlio di Lady Diana

Il figlio di Lady Diana è pronto a fare alcune rivelazioni scottanti che riguardano proprio la sua famiglia. Katie Nicholl, esperta reale, ha rilasciato un’intervista a Closer molto curiosa.

La giornalista ha affermato che il nipote della Regina Elisabetta ha ricevuto ben 20 milioni di dollari, come anticipo, in cambio della pubblicazione di 4 libri, uno dei quali, il più scottante, vedrà la luce solo dopo la morte della Regina Elisabetta.

Un altro, invece, sarà dedicato a Camilla Parker Bowles. Il principe Harry ha dei retroscena inediti da svelare che potrebbero compromettere la sua salita al trono come Regina consorte.

Per il momento, il figlio di Lady Diana ha siglato un accordo con una specifica clausola: non rilasciare anticipazioni o dettagli dei libri, nelle interviste. I membri della Royal Family sono seriamente preoccupati.

Harry è al corrente di segreti di famiglia che potrebbero, se svelati, compromettere decisamente gli equilibri della monarchia inglese. Intanto, il figlio di Lady D. è stato messo a tacere con milioni di dollari.