Serena Mollicone sparì nel nulla il primo giugno del 2001. Il suo corpo venne trovato due giorni dopo in un boschetto all’Anitrella. La testa era avvolta in un sacchetto di plastica.

Imputati nel processo per la sua morte sono l’allora comandante dei Carabinieri, Franco Mottola, sua moglie, il figlio Marco Mottola e il carabiniere Vincenzo Quatrale.

La scomparsa e l’omicidio di Serena Mollicone

La mattina del 1° giugno 2001 Serena Mollicone, 18 anni, esce di casa per recarsi all’ospedale di Sora.

Qualche ora dopo il padre, Guglielmo Mollicone, non vedendola rincasare, allerta le forze dell’ordine.

Le ricerche della 18enne vanno avanti per oltre 48 ore, fino a quando non viene ritrovato il suo corpo senza vita in un boschetto all’Anitrella.

La scena che si presenta sul luogo del ritrovamento è raccapricciante: la 18enne ha mani e piedi legati e la testa avvolta in un sacchetto di plastica. Intorno al naso e alla bocca diversi giri di nastro adesivo.

La superperizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, presentata il 2 gennaio scorso, ha confermato le cause della morte di Serena Mollicone.

La mattina del 1° giugno la ragazza venne prima ferita alla testa, con un colpo violento alla porta della Caserma di Arce.

Poi, dopo essere stata stordita, la sua testa avvolta nel sacchetto: la morte è quindi sopraggiunta per asfissia.

A segnare la prima, vera svolta nel caso dell’omicidio di Serena Mollicone era stata la testimonianza di Santino Tuzi, carabiniere di Arce, che l’11 aprile del 2008 si tolse la vita.

Il carabiniere aveva dichiarato che, la mattina della scomparsa, Serena Mollicone era stata nella caserma di Arce e almeno fino alle 14:30 non ne era uscita.

Gli indagati e le accuse contro Franco Mottola

Nel 2011 arrivano i primi nomi iscritti nel registro degli indagati per la morte della 18enne: si tratta dell’ex maresciallo Franco Mottola, sua moglie, il figlio della coppia, Marco Mottola, e il maresciallo Vincenzo Quatrale.

I 4 sono accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere,

Quatrale non avrebbe fatto nulla per impedire il delitto di Serena Mollicone. Non solo, avrebbe anche indotto il carabiniere Tuzi a togliersi la vita alla vigilia della sua testimonianza in Tribunale contro i colleghi.

Nei giorni scorsi, durante la deposizione del vicebrigadiere Luigi Giobbe, è emersa una nuova accusa nei confronti di Franco Mottola.

Il militare, che aveva esaminato il telefono di Mottola, ha spiegato che delle oltre 30mila immagini contenute sul cellulare dell’imputato, 8 erano di tipo pedopornografico.

“Franco Mottola è stato buttato ancora una volta nel tritatutto mediatico-giudiziario, alla faccia della presunzione d’innocenza”

ha spiegato il criminologo Carmelo Lavorino, consulente principale della difesa di Mottola.