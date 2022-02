Min Salute: “Ti hanno clonato la certificazione verde” | La mega truffa della notifica sui telefoni

L’allerta, sul phishing a tema Green Pass in corso, arriva direttamente dal Min Salute che ha avviato allo scopo una campagna informativa.

Nuove tecniche di frode on-line si continuano a sperimentare nel mondo delle truffe. La nuova truffa messa in atto dagli hacker riguarda il Green Pass, senza il quale molte attività sono impossibili da fare. I cyber criminali sono sempre alla ricerca dei nostri momenti critici e di debolezza per trovarci con le difese sguarnite.

Il Min Salute mette in guardia dalle truffe

Le metodiche messe in atto per frodare le persone in buona fede non conoscono limiti, si rinnovano e ripetono arricchendosi di elementi nuovi.

Si va dalle frodi creditizie finalizzate all’acquisto di beni o all’ottenimento di prestiti, a quella evidenziata dall’Agenzia delle Entrate, che mette in guardia dai truffatori che inviano e-mail o sms per estorcere delle informazioni personali.

Nonostante la piena emergenza del Covid-19,questa non ha creato problemi agli ideatori dei phishing e delle truffe via e-mail. I quali non conoscendo crisi del “mercato” a causa della quarantena forzata è dopo della richiesta di Green Pass, hanno trovato altri modi per far soldi e far cadere le vittime dei loro inganni nella rete.

Numerose volte sono stati dati consigli per riconoscere le e-mail phishing e difendersi dalle truffe online.

Green pass: a rischio di clonazione della carta

Lo stesso Ministero della Salute avverte dell’esistenza di una campagna di phishing Green Pass. La raccomandazione è di fare attenzione e di non fidarsi di messaggi come quello segnalato in questo articolo.

Si tratta di un recente intento dei criminali informatici di impadronirsi delle credenziali, dei dati personali e dei portafogli delle potenziali vittime.

Il testo, in cui viene allertato l’utente, fa riferimento ad una presunta sospensione del Green Pass , inoltre ha al suo interno un codice che consentiva fosse riattivato all’istante il documento scaduto, con un link che sembra provenire dal ministero ma non lo è.

Sui social media gli account ufficiali del Ministero della Salute è arrivato il consiglio, a quanti ricevano messaggi di questo tipo, di chiamare il numero 1500 oppure di recarsi sul sito ufficiale dgc.gov.it per ricevere informazioni sul Green Pass.

Si ricorda che da martedì 1 febbraio 2022, il Green Pass è necessario risulterà necessario per entrare in banca e alla posta, negli uffici pubblici e nelle attività commerciali che non fanno parte dell’elenco redatto nell’ultimo DPCM del 21 gennaio.