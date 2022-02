By

Riuscite a riconoscere questa donna? Oggi Lorenza Mario, la famosa ballerina, è diventata ancora più bella di allora. Ecco alcuni scatti che la ritraggono.

Come ben saprete lei è una famosa ballerina, iniziò la sua carriera artistica nel meraviglioso mondo della danza a Padova, quando quanto era molto piccola. Successivamente i successi iniziarono ad arrivare e divenne una delle più ammirate showgirl di tutti i tempi. Si affacciò nel mondo dello spettacolo nei primi anni novanta. Il suo volto, con il tempo, fece suo il piccolo schermo. Divenne infatti una fantastica showgirl, condusse infatti innumerevoli programmi televisivi di successo e raggiunse numerosi obbiettivi.

Con gli anni la donna conquistò tutto il pubblico, il quale l’acclamava e la adorava. Ogni sfaccettatura del suo carattere, della sua sapienza e del suo talento risultavano incantevoli davanti a tutto il pubblico italiano. Successivamente, raggiunti innumerevoli obbiettivi, decise di prendere parte perfino al mondo dello spettacolo. Si calò infatti nel ruolo di protagonista interpretando incredibilmente ogni singola scena di “La casa delle Beffe”. Quest’ultimo però non fu l’unico film che fece, si affacciò al mondo della filmografia anche per via di altri successi. Nel 1997 la donna venne chiamata perfino a ricoprire uno rei ruoli più importanti del concorso di Miss Italia, dove divenne presidente di giuria.

Lorenza Mario, oggi la ballerina è davvero incantevole

La sua vita privata continuava ad ottenere soddisfazioni personali e quella professionale continuava a scalare gli infiniti gradini del successo arrivando fino ai picchi più alti. Continuò quindi a condurre innumerevoli programmi di successo e, nonostante i mille impegni non abbandonò mai la sua passione per la danza. In molti programmi infatti la vediamo nelle vesti di ballerina professionista. Con il passare del tempo la sua vita però è cambiata, ha incontrato l’amore della sua vita dal quale ha perfino raccolto i frutti dell’amore.

Per chi non lo sapesse, lui si chiama Alessandro Safina ed i due convolarono a nozze moltissimi anni fa. Nel 2002, dopo aver condiviso la propria quotidianità per un tempo ormai indefinito, diedero il benvenuto al figlio. Oggi lei continua ad essere una donna di successo, anche se negli ultimi anni si è notevolmente allontanata dal mondo dello spettacolo.

Nonostante gli anni passati lei rimane comunque una delle più amate showgirl italiane e tutti i suoi fan continuano a seguirla ed a sostenerla come hanno sempre fatto. La donna oggi, nonostante qualche ruga in più, è ancora più bella di prima.