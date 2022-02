“Ho una palla nera in gola”, dopo il tumore il tronista di UeD di nuovo nel dramma

Notizia allarmate, dopo il tumore la situazione si complica nuovamente per il tronista di UeD. La tragica rivelazione: “Ho una palla nera in gola”. Ecco di chi si tratta e quali sono le sue condizioni attuali.

Chi decide di percorrere un percorso nel programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi deve fare i conti con gli innumerevoli fan che si interessano alla loro vita. Il dating show infatti, oltre ad offrire la possibilità di trovare l’amore della propria vita, regala una notorietà inimmaginabile.

Lui però, prima di intraprendere questa strada era già molto conosciuto dal pubblico italiano grazie alla sua partecipazione in un altro programma di successo. Si presentò infatti a Temptation Island con la sua vecchia fiamma, da allora divenne una star. Con il passare del tempo però l’influencer ha dovuto fare i conti con una grave malattia al cervello. Stiamo parlando di Francesco Chiofalo, il quale ha dovuto affrontare un intervento al cervello per asportare un tumore, il quale successivamente si è rivelato benigno.

La situazione però ha completamente stravolto il ragazzo, il quale si è ritrovato psicologicamente scosso. A distanza di un lungo tempo però, quando tutto appariva ormai un brutto ricordo, un piccolo dettaglio ha nuovamente attirato l’attenzione dei medici.

Francesco Chiofalo, drammatica notizia dopo il tumore per l’ex tronista di UeD

Come ben saprete e come potrete ben immaginare, quando un paziente riscontra una malattia di tale portata i medici lo invitano a sottoporsi periodicamente ai doverosi controlli, continuando ovviamente a prestare molta attenzione. Secondo quanto riferito da lui stesso in un’intervista rilasciata a settimanale Nuovo, le sue condizioni sono nuovamente allarmanti. Lui ha confessato di essere in attesa che si liberi un posto in rianimazione. Attualmente si trova in cura al San Camillo di Roma, purtroppo però Francesco non è ancora a conoscenza della data effettiva in sui si dovrà sottoporre all’intervento.

“Aspetto che si liberi un posto in rianimazione. Seguo le terapie antitumorali e faccio tutti i controlli di routine. Questa macchia sei mesi fa non c’era. potrebbe essere solo una cisti ma psicologicamente sono distrutto.”

Queste sono le parole di Francesco Chiofalo rilasciate nell’intervista. Attualmente non si conoscono altri dettagli sulle sue condizioni di salute. Il ragazzo, nonostante la notizia lo abbai completamente devastato psicologicamente, decide si essere ottimista e pensare che si tratti solo di una cisti. Nonostante questo però risulta molto preoccupato. Tutti coloro che lo seguono e lo stimano infatti sperano che non sia nulla di grave e che la situazione si risolvi al più presto.