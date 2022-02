Amici, LDA a cuore aperto: il gesto per papà Gigi davanti a milioni di spettatori | VIDEO

LDA, l’allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha fatto un gesto bellissimo nei confronti di suo padre Gigi D’Alessio. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato: scopriamo cosa è accaduto.

Luca D’Alessio, uno degli allievi più amati e seguiti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il giovane ha già conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Nelle scorse ore, non è passato affatto inosservato un gesto davvero emozionante che LDA ha fatto per suo padre e per la sua bellissima famiglia: scopriamo di più.

L’emozionante dedica di LDA

Ad Amici 21, le emozioni non mancano proprio mai e nella scorsa puntata abbiamo assistito a dei momenti che hanno commosso l’intero pubblico. Tra cui il gesto di LDA che ha fatto per la sua famiglia, davanti a milioni di telespettatori.

In particolare, durante una sfida giudicata da Elodie, il cantante si è esibito con un brano di Lorenzo Jovanotti, Le tasche piene di sassi. Il testo lo ha rivisitato con alcune barre scritte che ha dedicato al suo fratellino più piccolo, nato dall’amore tra Gigi D’Alessio e la sua compagna Denise Esposito:

“Giocherai coi giochi con cui giocavo anch’io. Ti darò ciò che in passato è stato mio. Aprirò i tuoi occhi come ha fatto Dio. Così da non fare gli errori che ho fatto io”.

– Le tasche piene di sassi

Gara cover: 1° posto

20/02/2022#Amici21 pic.twitter.com/cYi3G4oHEC — Romina||⚡ stan LDA (@iovolevosolote) February 20, 2022

La sua performance ha emozionato tutti i telespettatori e anche Elodie è rimasta colpita dal talento di Luca, infatti, si è subito complimentata con lui per la sua particolare emotività e dolcezza che non tutti gli artisti hanno.

MA CHE CARINO LUCA CHE DEDICA LA CANZONE AL FRATELLINO APPENA NATO😭😭#amici2021 #amici21 #LDA — silvia ¦ 🐼 (@sonosilvia_) February 20, 2022

La famiglia di LDA

Circa un mese fa, Gigi D’Alessio, è diventato papà per la quinta volta di Francesco. In passato ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo. Oggi è felicemente legato alla giovanissima e bellissima Denise Esposito.

Alla notizia della nascita del piccolo, LDA non poteva che essere super emozionato e felice. Purtroppo, a causa del suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, non ha avuto il piacere di incontrare il suo fratellino.

Ma anche se sono distanti, è bastata una dedica per sentirsi vicino a Francesco e al resto della sua famiglia. Il cantante, che si trova ancora nella scuola di Amici di Maria De Filippi, non ha ancora conquistato la maglia dorata per il serale, ma l’affetto del pubblico è davvero immenso per lui.