Alex Belli incontrollabile: volano stracci con gli autori del GF Vip | VIDEO

Alex Belli senza freni: volano stracci con gli autori del Grande Fratello. Un video mostra che cosa è accaduto nella casa più spiata d’Italia. Il pubblico è furioso.

L’ex attore di Centovetrine continua a far parlare di sé. Nelle scorse ore il gieffino ha avuto un diverbio con gli autori del GF. Le telecamere hanno ripreso tutto. Ecco che cosa è successo nei dettagli.

Alex Belli nell’occhio del ciclone

Tra i concorrenti più discussi della sesta edizione del Grande Fratello vi è sicuramente Alex Belli. L’attore di Centovetrine è rimasto come concorrente in gara per oltre 3 mesi. A inizio dicembre è stato però espulso per aver violato le misure di sicurezza. Al suo posto è entrata la moglie Delia Duran, la quale, tra l’altro, si è guadagnata il posto in finale.

Le vicende e i teatrini messi in piedi da Alex e Delia continuano ad attirare l’attenzione mediatica e Alfonso Signorini ha sorpreso tutti decidendo di far rientrare in casa, per qualche settimana, Alex.

L’ex gieffino è nel bunker di Cinecittà non come concorrente ma come ospite e sta combinando davvero di tutto. Innanzitutto, Soleil ha deciso di rompere ogni rapporto con lui, anche quello amicizia.

Pertanto, Belli si è rigettato a capofitto sulla moglie tentando di riconquistarla. L’ex concorrente sta dando però qualche problema anche ai piani alti del GF. Sapete che ha avuto una lite con la produzione? Un video mostra tutto.

L’ex gieffino a muso duro con gli autori del GF

Proprio come un uragano, tra i più pericolosi, la furia di Alex Belli si è abbattuta sulla casa del GF. L’attore di Centovetrine è rientrato nel bunker di Cinecittà per fare chiarezza con Delia Duran e Soleil Sorge.

Mentre l’influencer italo-americana, per rispetto a sé stessa, ha deciso di chiudere ogni rapporto con l’ex gieffino, Delia Duran sta cercando di fidarsi nuovamente del compagno per capire se il suo matrimonio può essere salvato.

Intanto, l’ex gieffino continua a far discutere di sé. Dopo i baci appassionati scambiati con la modella venezuelana e addirittura effusioni intime registrate dai microfoni nei bagni del GF, l’attore di Centovetrine è di nuovo nell’occhio del ciclone.

Belli si è infuriato con gli autori del GF. La ragione? L’ex gieffino voleva parlare con Delia lontano da tutti e soprattutto dalle telecamere. La sua richiesta non è stata accolta dalla produzione che vuole che qualsiasi conversazione tra i coinquilini avvenga nei luoghi in cui sono presenti le telecamere.

Belli è furioso e chiede che le camere siano accese in un luogo della casa in cui non è possibile riprenderli. Il pubblico è adirato. Molti pensano che l’ex gieffino voglia privacy per accordarsi sul copione da portare avanti con la moglie.