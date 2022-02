Lacrime in studio del programma UeD, condotto da Maria De Filippi, per via di un tremendissimo lutto, viene a mancare proprio lei. Ecco di chi si tratta.

Nelle ultime ore abbiamo assistito ad un episodio estremamente straziante. Il format del programma da sempre offre al pubblico sincerità e realtà dei fatti. Tutti coloro che decidono di partecipare infatti devono tener conto di innumerevoli fattori. Quando si arriva nello studio, non vi è alcun copione. L’unico scopo effettivo del programma infatti è aiutare le persone a trovare l’amore della propria vita.

Per poter far questo, i partecipanti devono esporsi completamente e raccontarsi quanto meglio si crede. Proprio per questo motivo infatti assistiamo a delle scene strazianti. Come ben saprete questi ultimi sono giorni particolarmente difficili per i presenti nel cast e principalmente per il tronista Matteo. Il quale nonostante il tempo trascorso nello studio, non è ancora riuscito ad affrontare serenamente un percorso con una corteggiatrice.

Momenti strazianti all’interno dello studio di UeD: di che cosa si tratta

Sono numerose le problematiche che ha dovuto affrontare e tutti i presenti si sono notevolmente dispiaciuti per la sua situazione. Una persona in particolare ha deciso di esprimere pienamente il suo dispiacere ed ha cercato in qualche modo di aiutarlo.

Come vi abbiam già anticipato, questo è un periodo particolarmente complicato per il giovane tronista, il quale ha dovuto fare i conti con le decisioni prese dalle varie corteggiatrici. Capendo il suo malessere, una dama ha deciso di confortarlo. Lei si chiama Giovanna ed il suo gesto e le sue parole hanno stupito completamente il pubblico.

“Gli voglio bene come un nipote, io non ho nipoti maschi. Lui per me è come un nipote e mi dispiace quando lui soffre.”

Queste sono le parole della donna, davanti alle quali il giovane tronista si è commosso. Il suo viso ha iniziato a ricoprirsi di lacrime, non solo per le parole di Giovanna ma perfino per una verità ancora più straziante.

Il ricordo della nonna del tronista Matteo

A quanto pare il ragazzo ha perso la nonna non molto tempo fa e le parole di Giovanna, seppur dette con estrema delicatezza, hanno riacceso dei ricordi particolari in lui. Matteo infatti è scoppiato a piangere ed ha cercato di nascondere le sue lacrime coprendo il suo volto con la mano. Spesso il ragazzo viene criticato per la sua estrema sensibilità, in pochi però sono realmente al corrente del suo passato.

Matteo che si commuove pensando alla nonna… 😭💔 pic.twitter.com/V2pjTQyRbp — Newsflash (@Newsfla11501033) February 19, 2022

La confessione della perdita della nonna all’interno dello studio del programma di Maria De Filippi è stata completamente casuale. Nonostante la sensibilità del ragazzo, difficilmente decide di aprirsi davanti a tutto il pubblico e tutte le telecamere.