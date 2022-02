Torta salata di carnevale: pronta in 30 minuti, strepitosa come piatto unico

By

La torta salata di carnevale, è l’ideale per questi giorni in cui siamo nel pieno delle sfilate carnevalesche, tanto amate dai nostri bambini!

Le giornate di carnevale sono improntate sull’allegria e sul mascheramento, nascondersi e lasciare trasparire solo parti di sé. Questo modo di mostrarci di essere attraverso delle maschere che durante il carnevale, oltre che nell’arte e nel teatro sono un modo di esprimere la nostra creatività.

Torta salata di carnevale

Una preparazione che incontra i favori di grandi e piccini, la sua rapida preparazione, infatti occorrono solo 30 minuti per farla, questo rende la torta salata di carnevale una soluzione rapida per ogni occasione,

Coriandoli, stelle filanti e maschere, il Carnevale è molto importante per i bambini, ed è importante assecondare i loro desideri e rispettare il desiderio dei nostri figli circa il personaggio in cui vogliono identificarsi per qualche ora.

Il travestimento è un gioco simbolico con cui il bambino afferma parti di sé. E sono proprio queste le occasioni in cui dobbiamo permettere alla loro espressione di esprimersi libero. Un modo di vedersi forti come Batman, oppure belle come delle regine!

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia

600 g di ricotta

180 g di salame a cubetti

40 g di parmigiano grattugiato

Preparazione

Iniziamo la nostra preparazione della Torta salata di carnevale, foderando una teglia, che deve misurare circa 18×24 cm, con della carta da forno e sulla quale faremo aderire la pasta sfoglia. La sfoglia in avanzo che avremo non andrà gettata, ma dovremo tenerla da parte, per farne delle maschere.

In una capiente ciotola versiamo i 600 grammi di ricotta e tutto il parmigiano, che lavoreremo assieme con una forchetta. Dopo aver tagliato in piccoli cubetti i 180 grammi di salame, li versiamo nella ciotola contenete la ricotta e il parmigiano e giriamo per bene per farli amalgamare al composto.

Una volta amalgamati i due ingredienti possiamo trasferirli nello stampo e, facendoci aiutare con un cucchiaio livelliamo tutta la superficie della teglia.

Ora possiamo riprendere la pasta della sfoglia che era stata accantonata, con la quale potremo creare delle perfette maschere di carnevale che saranno poi disposte sulla ricotta.

Una volta terminato mettiamo la teglia a cuocere in forno preriscaldato ventilato a 180° per circa 30-40 minuti. Una volta passato il tempo di cottura prima di servire lasciamo a raffreddare la nostra torta salata di carnevale.

Possiamo utilizzarla come piatto unico per un pranzo o una cena veloce, o portarla con noi per un pic-nic al sacco.