Terrore a Buckingham Palace: la malattia ha colpito la regina Elisabetta

Tragica notizia da Buckingham Palace, la Regina Elisabetta colpita dalla fatale malattia. Ecco quali sono le sue condizioni attuali: tutti i dettagli.

Drammatica notizia trapelata da palazzo nelle scorse ore, anche la sovrana colpita dalla fatale malattia. Questi sono stati tempi difficili per la Famiglia Reale, l’allontanamento di Harry e Meghan, la perdita di Filippo. Tutti questi eventi hanno caratterizzato particolarmente la quotidianità delle sue giornate. Essendo a capo di tutto, la donna ha innumerevoli impegni da rispettare e portare avanti nonostante le svariate difficoltà. Le notizie trapelate sono sempre state i principali nemici della corona. La sovrana infatti desidera mantenere un basso chiacchiericcio dei sudditi riguardo la corona, ama far governare la pace e non generare il pacino con ad esempio delle fake news.

A complicare notevolmente la situazione generata è stato proprio Andrea Duca di York, ovvero il secondo figlio della Regina e del marito Filippo. Enormemente gravi sono le accuse che ricadono sul suo conto e, tutto questo, ha creato del panico a corte.

Nelle ultime ore però, a creare scompiglio e preoccupazione è proprio la sovrana per via delle sue condizioni attuali di salute. Da sempre al fianco del popolo per soddisfare ogni singolo desiderio, nonostante i fattori contrastati.

La Regina Elisabetta colpita dalla grave malattia: le sue condizioni

A discapito di ogni voce di corridoio e di goni avvenimento indesiderato, Famiglia Reale e no, questi anni hanno messo in ginocchio mezza popolazione globale. La pandemia ancora i circolo ha tolto molte vite e distrutto l’intera economia. La vita sociale di ognuno di noi è notevolmente cambiata, stravolta letteralmente dalle norme da seguire per non dover contrarre il virus. Le numerosissime attenzioni però alcune volte non bastano. Direttamente da Buckingham Palace sono state comunicate alcune notizie. Secondo quanto riferito infatti la Regina è stata colpita dalla fatele malattia.

In questi ultimi giorni ha avvertito alcuni sintomi del covid-19 e tutti hanno insistito per farla sottoporre ai doverosi test, ai quali la donna è risultata positiva. Nonostante questo però e nonostante l’enorme preoccupazione, attualmente le sue condizioni sono stabili. Lei stessa infatti ha dichiarato che continuerà ad adempiere a tutti i suoi impegni, evitando però i quelli più impegnativi in via precauzionale.

Questa scelta ha fatto leggermente preoccupare tutto il popolo, il quale però è stato rassicurato direttamente da chi di dovere per conto della Regina. Non ci resta quindi che attendere e sperare che le sue condizioni non peggiorino e continuino a migliorare.