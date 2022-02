“La profezia assurda di Michelle Hunziker” | Si è avverato tutto: cosa ha detto 30 anni fa

La famosissima showgirl e l’assurda profezia sul suo conto, da allora si è avverato tutto. Ecco cosa disse Michelle Hunziker circa 30 anni fa, i dettagli sono incredibili.

Oggi lei è una delle conduttrici più famose del mondo dello spettacolo, ha condotto innumerevoli programmi di successo ottenendo così una fama indescrivibile. Amata e stimata da tutto il pubblico italiano fin dall’alba dei tempi, supportata e seguita da numerose persone. La sua spiccata simpatia e il suo innato talento hanno fatto sì che raggiungesse tutti i suoi obbiettivi precedentemente stabiliti. Quelli che prima erano solo sogni impossibili da realizzare oggi sono solo anni di esperienza che la caratterizzano. Alle sue spalle infatti ha una carriera colma di momenti unici ed indimenticabili.

Nonostante il successo raggiunto però la donna non ha mai perso il suo carisma e la sua bontà d’animo. Purtroppo capita spesso, chi prima del successo era solo una persona genuina ed altruista, ottenuta la notorietà si è lasciata trasportare dagli eventi che l’hanno poi cambiata radicalmente. Lei invece contro ogni pronostico, anche se si affacciò a questo mondo solo in tenera età, non cambiò nulla. Ad oggi infatti le appartiene lo stesso sorriso incantevole e la sua luce negli occhi non ha mai smesso di brillare. Una profezia però la vede come protagonista indiscussa. Entriamo quindi nel dettaglio per capire meglio di cosa si tratta.

Michelle Hunziker, la profezia di circa 30 anni fa: si è avverato tutto

Con il passare del tempo la donna ha scalato i gradini del successo ottenendo una fama inimmaginabile. Come vi abbiamo già anticipato, quando si affacciò semplicemente al mondo dello spettacolo era solo una semplice adolescente armata di tanta speranza. La sua determinazione ed il suo talento hanno contribuito per farle raggiungere le vette sperate. Lei è dimostrazione vivente di come si possano ottenere realmente i risultati tanto desiderati con una buona dose di pazienza e di forza di volontà.

Molti anni fa, quando fece uno dei tanti provini che caratterizzarono pienamente la sua carriera professionale, aveva solo 18 anni. Si presentò armata di sorriso e di una semplice speranza. Allora non credeva molto di riuscire nel suo intento, disse infatti:

“Io mi chiamo Michelle Hunziker, vengo dalla Svizzera tedesca ed abito un po’ a Milano ed un po’ a Bologna. Ho 18 anni e non so cosa posso dire. Il sogno nel cassetto sarebbe comunque.. è ridicolo dirlo perché tanto.. Mi piacerebbe condurre la trasmissione, non sarebbe male.”

Queste sono le sue parole di circa 30 anni fa. Oggi tutto ciò che ha sempre desiderato si è ormai avverato ed infatti è una conduttrice di successo che ha perfino ottenuto uno show tutto suo.