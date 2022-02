Kabir Bedi, l’avete vista la figlia? È la donna più bella dell’India | FOTO

By

Con la sua calma e seraficità Kabir Bedi è entrato nel cuore degli spettatori del Gf Vip. Conoscete la figlia? Vediamo quanto è bella.

L’attore indiano Kabir Bedi si sta appassionando alle dinamiche che si sono andate a creare nel Gf Vip e sta diventando il consigliere di molti coinquilini.

Kabir Bedi e il suo percorso al GF Vip

La permanenza di Kabir Bedi nella casa del Gf Vip continua. In particolare, sembra che l’attore di Hollywood sia stato eletto a guru dai suoi coinquilini e non è raro che dispensi consigli a destra e a manca. L’ultimo episodio l’ha visto consigliare ad Alex di risolvere le sue questioni amorose, per uscirne al meglio possibile.

Inoltre, nella diretta di giovedì, è stato evidenziato lo scontro che c’è stato tra Kabir e Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia sarebbe stata accusata da Kabir di dire cose carine ma poi farne di cattive. La Nazzaro, infatti, ha nominato l’attore. Per i suoi comportamenti degli ultimi tempi ieri sera è stata persino richiamata da Signorini.

Chi è la figlia?

Pooja Bedi è la bellissima figlia dell’attore di Sandokan, avuta con Protima Bedi (prima moglie). Con oltre 150 mila followers, su Instagram si definisce oltre che madre, artista, avventuriera e figlia dell’Universo. La donna è la fondatrice di Happy Soul, un marchio che si occupa di bellezza, cosmesi e cura del corpo. In realtà, prima di lanciarsi nel mondo del wellness, la sua carriera è iniziata come conduttrice televisiva ed attrice. Oggi ha 51 anni e vanta anche la partecipazione a diversi reality show indiani come Big Boss e Fear Factor.

Come per i suoi genitori, anche la vita di Pooja è stata segnata da un evento tragico. Oltre lei, la coppia aveva un figlio maschio Siddharth Bedi. Della sua tragica scomparsa (si suicidò a 25 anni) ha parlato Kabir al Grande Fratello. Era un ragazzo con tutta la vita davanti ed una possibile brillante carriera nel mondo dell’informatica. Dagli Stati Uniti dove viveva, Pooja dopo la morte del fratello, decise di tornare in India, dove sposò suo marito, da cui divorziò nel 2003.

Da lei Kabir Bedi ha avuto due nipoti: Alaya ed Omar, rispettivamente di 24 e 21 anni. Pooja è l’unica figlia femmina di Kabir Bedi e dal padre ha ereditato la grande passione per il cinema oltre che la bellezza. Tanto che, dal 1991 al 1995, si è occupata della produzione di alcuni film a Bollywood.