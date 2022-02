Glicemia, il limone te la abbassa se ne bevi il succo e mangi la buccia | Perfetto in una insalata

By

Per abbassare i livelli di glicemia nel sangue è bene seguire una dieta sana ed equilibrata: il succo di limone può essere un valido rimedio per evitare gli sbalzi di glicemia.

I limoni sono ricchi di fibre, vitamina C, folati e potassio, che contribuirebbero a beneficiare di una dieta diabetica sana. Il succo di limone e la buccia grattugiata in un’insalata aiutano ad abbassare il livello di glucosio nel sangue.

Limone: un rimedio per combattere la glicemia

I limoni sono agrumi ricchi di vitamina C: tutti coloro che consumano regolarmente il succo di limone hanno un rischio inferiore di sviluppare il diabete di tipo 2. Secondo un recente studio, gli scienziati cinesi hanno scoperto che le persone che assumono almeno 140 milligrammi di vitamina C al giorno hanno meno del 5% di possibilità di sviluppare la patologia. L’acidità del frutto può aiutare a controllare i picchi di zucchero nel sangue, secondo l’Harvard Health Publishing.

“Gli alimenti altamente acidi, come il succo di limone, rallentano la conversione dell’amido in zucchero, quindi vedrai più di un moderato aumento e diminuzione della glicemia”,

sottolinea Erin Palinski-Wade, nutrizionista e dietologo.

I limoni influenzano la glicemia?

Durante la digestione, il corpo scompone i carboidrati in uno zucchero semplice chiamato glucosio, che viene assorbito nel flusso sanguigno prima di essere trasportato nelle cellule del tuo corpo con l’aiuto di un ormone chiamato insulina. Il glucosio viene utilizzato come energia nell’arco di una giornata; mentre eventuali riserve extra vengono convertite in grasso o immagazzinate nel fegato o nei muscoli.

La velocità con cui un alimento contenente carboidrati aumenta il livello di zucchero nel sangue dipende dalla quantità di carboidrati che consumi e dalla velocità con cui li digerisci. Il limone contiene anche alcune fibre solubili, che possono aiutare a rallentare l’assorbimento dello zucchero nell’organismo umano.

Come consumare i limoni?

Oltre a bere il succo di limone al mattino, è possibile condire l’insalata in sostituzione dell’aceto di vino, condimento da abolire se si soffre di glicemia alta. Una ricetta tutta siciliana è quella dell’insalata di limoni di Procida. Si tratta di un contorno gustoso e al contempo salutare ed ideale per accompagnare secondi a base di carne o pesce, ma piacevole da mangiare anche come singola portata.

Ci sono diverse varianti di insalata di limoni che vedono l’aggiunta delle cipolle, degli spinaci, della rucola e dei carciofi. Basta una bella grattata di buccia di limone ed il gioco è fatto per deliziare il palato e per ridurre i livelli di glicemia nel sangue.