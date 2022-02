GF Vip, Gianmaria Antinolfi sparito dallo studio: ‘costretto’ a non presentarsi

L’ex vippone Gianmaria Antinolfi sparisce completamente dallo studio del GF Vip. Ecco quali sono i reali motivi che lo tengono lontano dal programma televisivo.

Lui, come molti altri ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Per l’abbandono infatti non vi è stata alcuna nomination, il ragazzo ha deciso di lasciare la casa di sua spontanea volontà circa qualche settimana fa. Come ben saprete l’ormai ex vippone ha seguito un percorso lineare all’interno della casa ed ha stretto innumerevoli legami con i concorrenti presenti fra le mura del reality. Alcuni di loro infatti hanno versato anche qualche lacrima dopo la sua uscita. In questi ultimi mesi il ragazzo si è particolarmente legato ad alcune vippone, fra queste ad esempio Sophie Codegoni, con la quale voleva creare un qualcosa di concreto. Dopo l’entrata di Alessandro Basciano però il suo piano è andato completamente a rotoli.

Accettando in modo molto maturo l’allontanamento della ragazza, l’ex vippone si è poi avvicinato alla new entry Federica, anche grazie all’aiuto dell’attuale concorrente Soleil Sorge. Dopo l’eliminazione di Federica, il ragazzo ha deciso anch’esso di lasciare definitivamente la casa più spiata d’Italia poiché non si sentiva più a suo agio. Successivamente, tramite i vari profili social che possiede, ha comunicato a tutti i suoi followers di aver iniziato una conoscenza con la Federica anche fuori dal programma televisivo.

Gianmaria Antinolfi non si presenta all’interno dello studio del GF Vip: la verità

Come ben saprete, tutti coloro che decidono di intraprendere questo percorso devono fare i conti con le varie regole imposte dagli autori del programma stesso. Dopo l’abbandono della casa, ogni ex vippone è richiamato nello studio televisivo direttamente al fianco del famigerato conduttore Alfonso Signorini. Così facendo, i gieffini possono prendere parte ad innumerevoli discorsi ed esprimere liberamente la loro opinione sulle questioni trattate.

Nella scorsa puntata però l’ex concorrente non si è presentato all’interno dello studio televisivo al fianco di Signorini poiché costretto a non partecipare. Ebbene sì, la sua assenza ha cela una motivazione ben precisa. Durante la puntata infatti, invaso di messaggi di utenti che richiedevano informazioni, ha deciso di comunicare il tutto tramite una Instagram Story.

A quanto pare il ragazzo non si è potuto presentare per via di alcuni impegni lavorativi. pare infatti che stia portando avanti alcuni progetti di vita, tra questi è presente perfino l’ex gieffina Federica. Ha inoltre ringraziato tutti coloro che hanno speso un minuto del loro tempo per informarsi.