GF Vip, clamoroso: “Lunedì c’è lo scambio delle fedi” | Colpo di scena di Signorini

Incredibile colpo si scena del conduttore Alfonso Signorini al GF Vip, nella prossima puntata assisteremo ad un episodio del tutto sconvolgente. Ecco di che cosa si tratta effettivamente.

In queste ultime settimane abbiamo assistito ad innumerevoli scenari del tutto inaspettati, all’interno della casa del Grande Fratello Vip infatti i concorrente ne hanno combinate di tutti i colori. Le discussioni sono davvero infinite e la tensione per la tanto temuta uscita dal reality inizia a farsi sentire perennemente. Inoltre, fra le mura della casa vi sono delle questioni in sospeso che difficilmente verranno risolte.

Come ben saprete, alcuni giorni fa, all’ex vippone è stato concesso di varcare nuovamente la soglia della porta rossa, così da poter chiarire le dinamiche con le “proprie donne”. Delia e Soleil nonostante le numerose discussioni non sembrano affatto disturbate dalla presenza l’una dell’altra.

Scambio delle fedi nella prossima puntata del GF Vip, tutto organizzato sotto gli occhi di Signorini

L’entrata di Alex Belli ha stravolto completamente tutti i loro piani. Il tutto ovviamente è accaduto sotto gli occhi attenti delle telecamere e sotto le concessioni del famigerato conduttore Alfonso Signorini. Il quale ha guadagnato innumerevoli ascolti grazie alle clip raccolte sul triangolo amoroso che coinvolge i tre vipponi.

Dopo l’entrata di Alex, la moglie Delia è caduta nuovamente fra le sue braccia, sconvolgendo letteralmente la vippona Soleil. In questi ultimi giorni, contro ogni pronostico, la coppia formata da Alex Belli e Delia Duran è nuovamente tornata a splendere. I due hanno trascorso ogni istante insieme e la povera Soleil non ha potuto fare altro che rimanere in silenzio ad osservare.

Sono innumerevoli i dubbi che molti coltivano sulla coppia, pare infatti che i due abbiano semplicemente seguito un copione fin dall’inizio così da conquistare notorietà ed ottenere il successo desiderato anche senza alcuna vittoria nel programma televisivo.

Nelle ultime ore, i due concorrenti del programma hanno pensato ad una nuova dinamica da trattare in puntata. Alex Belli infatti ha pensato di dare al pubblico ciò che avrebbe voluto vedere fin dall’inizio. Mentre erano in bagno infatti, lontani dagli occhi indiscreti, hanno escogitato un piano per far sì che tutte le attenzioni ricadano nuovamente su di loro.

DELIA E ALEX ORGANIZZANO LO SCAMBIO DELLE FEDI PER CONTINUARE IL TEATRINO LUNEDÌ #gfvip #jeru pic.twitter.com/jjHzSyGkdV — Jacopo (@lulusupporter1) February 19, 2022

A quanto pare, nella prossima puntata Alex Belli e Delia Duran si scambieranno nuovamente le fedi come simbolo di ripartenza e perdono, giurandosi per l’ennesima volta amore eterno. Signorini lascerà che Alex porti a termine il suo progetto? Non ci resta quindi che attendere per assistere all’evolversi degli eventi.