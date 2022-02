Delia Duran, sapete chi è la mamma? In pochi la conoscono: sembrano sorelle | FOTO

La sudamericana Delia Duran è arrivata in Italia portando con se anche sua mamma. La signora le somiglia molto, vediamo perché.

Delia Duran, insieme al marito Alex Belli, è nella casa del GF Vip creando tra le dinamiche più seguite della storia del reality show.

Delia Duran al Gf Vip

Prima dell’ingresso di Alex Belli, Delia Duran si stava dando alla pazza gioia tra le mura del GF Vip. Tanto che, il marito ha ritenuto opportuno redarguirla: si stava comportando in un modo che lui non riconosceva, facendo anche brutta figura con amici e parenti.

Dall’ingresso di Alex in poi, la coppia, in un primo momento, è sembrata più salda che mai, quasi come se si stessero confermando le previsioni di Adriana Volpe. Un teatrino (mal) organizzato in cui, ad essere spiattellata, è la vita di coppia dei due.

Dal canto suo, Alex Belli si è più volte vantato di essere stato il burattinaio del GF, muovendone i fili e decretando il record di ascolti. In parte, bisogna dargliene atto. Probabilmente, se non ci fosse stata la storia tra lui e Soleil, corredata dal triangolo con Delia Duran, tutta questa attenzione per lo show non ci sarebbe stata.

La mamma di Delia

Qualche giorno fa è stato il compleanno della mamma di Delia. Evento che la modella ha voluto festeggiare tra le quattro mura della casa di Cinecittà, insieme ai suoi coinquilini. Perciò, si è armata di un cartello rosso sul quale ha scritto gli auguri per la sua amata mamma. Gli altri coinquilini sono accorsi in giardino con lei per ballare.

Nel corso della sua permanenza al Gf Vip, Delia Duran ha raccontato qualche stralcio della sua vita privata, soprattutto di quando non era ancora famosa. In particolare, a Federica Calemme ha raccontato che, quando era piccola, non aveva una casa in cui abitare. Perciò, la prima cosa che ha fatto con i primi guadagni, è stata acquistare un alloggio per sua mamma.

Ora la signora vive a Milano, trasferitasi dal Venezuela, nella casa dove Delia vive con Alex. Una questione che lei stessa ha spesso rimarcato: se dovessero lasciarsi dove andrebbe con sua mamma? La donna è apparsa nelle foto del loro matrimonio. Vestita di blu elettrico, con tanto di veletta, la donna ha i tratti del viso molto simili a quelli di sua figlia, tanto da sembrare quasi sorelle.