Charlene di Monaco: “Madre vergognosa” | L’ha fatto con il figlio di Alberto

Charlene di Monaco, piovono accuse pesanti nei confronti della moglie di Alberto II. Ecco che cosa ha fatto con il figlio del sovrano monegasco. Assurdo.

La sovrana di Monaco è nei guai, piovono accuse infamanti nei suoi confronti. Ecco che cosa ha fatto la principessa con il figlio di Alberto II.

Accuse infamanti per Charlene di Monaco

Charlene di Monaco nell’occhio del ciclone. La moglie di Alberto II, che da più di un anno preoccupa non soltanto i suoi sudditi ma il mondo intero, è tornata al centro dell’attenzione non per le sue condizioni di salute che destano ancora ansia e spavento, ma per un episodio davvero particolare.

Come sappiamo, la moglie di Alberto II si trova attualmente ricoverata in Svizzera per riprendersi da un esaurimento psicofisico che nei mesi scorsi l’ha duramente messa alla prova.

Debilitata e fortemente in sottopeso, l’ex nuotatrice sudafricana ha ancora tanta strada da percorrere prima di rimettersi in sesto. Intanto, nelle scorse ore, sono piovute accuse infamanti che hanno macchiato il suo buon nome.

Ecco cosa ha fatto la principessa con il figlio di Alberto II

Non c’è pace per la moglie di Alberto II. La principessa di Monaco che sta combattendo per rimettersi in forze e tornare a palazzo dai suoi bambini, oggi si trova ad affrontare delle accuse infamanti che sono cadute come saette sulla sua testa coronata.

Mentre si trova in Svizzera, in una clinica super lussuosa da 130.000 euro a settimana, a palazzo reale è tornata la presenza ingombrante di Nicole Coste, ex compagna di Alberto di Monaco e madre di suo figlio Alexandre che oggi ha 18 anni.

Approfittando dell’assenza della principessa, Nicole ha presenziato ad alcuni degli eventi più importanti della corte monegasca come la festa di Santa Devota, patrona di Monaco. Tra Charlene e Nicole, ex hostess che ha avuto una relazione lunga con Alberto II, non c’è mai stata reciproca simpatia.

E proprio Nicole, ha rilasciato una lunga intervista al Bild, magazine tedesco, facendo delle dichiarazioni choc che hanno sconvolto tutti, non soltanto i sudditi monegaschi.

La Coste ha dichiarato che Charlene ha commesso un oltraggio nei confronti suoi e di suo figlio quando, qualche mese dopo il suo fidanzamento con Alberto di Monaco, ha cominciato a dettare ordini alla corte monegasca decidendo addirittura di spostare la stanza di Alexandre nell’ala riservata al personale e ai domestici del palazzo reale.

Questa scelta della sovrana non è andata giù alla ex hostess. Charlene è stata definita una madre vergognosa. Da quel momento i loro rapporti si sono deteriorati ancora di più. Queste accuse che macchiano il buon nome della principessa, non aiutano sicuramente la ripresa emotiva della principessa.