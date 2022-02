Avanti un Altro, “Questa è blasfemia” Paolo Bonolis ferma il concorrente: i produttori sbalorditi

Cala il gelo all’interno dello studio del programma Avanti un Altro, Paolo Bonolis ferma definitivamente il concorrente ed i produttori rimangono completamente a bocca aperta.

Il rinomato programma condotto dal famigerato presentatore Paolo Bonolis da sempre offre la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di partecipare e tentare la sorte. Nelle numerose puntate mandate in onda sono innumerevoli gli avvenimenti accaduti. Avendo a che fare con persone sconosciute, il conduttore infatti si imbatte spesso in situazioni del tutto indesiderate. Nonostante questo però il presentatore si è sempre comportato con estrema professionalità, aggiungendo perfino un tocco di sana ironia. Nella scorsa puntata però ha assistito ad una confessione davvero fuori dal comune, la quale lo ha particolarmente sconvolto.

Non solo il conduttore, a rimanere a bocca aperta sono stati perfino i produttore del programma e tutto il pubblico presente in studio. Non è di certo la prima volta che accade una situazione simile, le parole usate dal concorrente però sono risultate particolarmente forti.

Le parole di Davide ad Avanti un Altro, Paolo Bonolis letteralmente sconvolto

Prima ancora di procedere con i rispettivi quiz pensati appositamente per lui, il concorrente, un giovane ragazzo di nome Davide ha spiazzato il conduttore ed il maestro Luca Laurenti con un aneddoto particolare.

Come da copione, ogni concorrente che siede sulla rispettiva sedia a lui riservata, si racconta parlando un po’ di sé. Ad alcuni concorrenti, fan del programma, amano raccontare degli avvenimenti passati che prendono in considerazione il format proposto dal conduttore.

Davide infatti è un vero appassionato di Ciao Darwin fin da quando era molto piccolo, tanto che il padre all’epoca registrava perfino le puntate così da poterle vedere insieme. Questa notizia ha rincuorato il conduttore, il quale apprezza venire a conoscenza di questo genere di argomenti. Successivamente però le parole di Davide hanno iniziato ad apparirgli alquanto strane.

“Quando avevo due o tre anni avevo una cassetta di Ciao Darwin, non ricordo quale puntata fosse e la riguardavo ogni giorno . L’avrò vista una centinaia di volte fino a che un giorno mio padre stanco di risentire continuamente la stessa puntata ha preso la cassetta e l’ha scaraventata contro il muro. Distruggendola.”

Sentendo questa confessione il presentatore è rimasto a dir poco spaventato ed ha prontamente replicato dicendo:

“Siamo ad un passo dalla blasfemia. Ma che? È impazzito papà? Non potevi far niente, quando papà fa una cosa così devi accettarla. Come si chiama papà? Ivan? Ivan questo è da TSO.”

Per chi non lo sapesse, il TSO, è un trattamento di natura obbligatoria per tutti coloro che presentano malattie o semplici disturbi mentali rifiutando però i trattamenti. A loro quindi vengono imposte le doverose cure mediche, solitamente di natura psichiatrica. La risposta del conduttore ha altrettanto scosso il pubblico, poiché si tratta di un argomento particolarmente delicato e andrebbe discusso in diverse sedi.