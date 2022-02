Il famoso cantante Michele Bravi, ospite al rinomato programma Amici, si commuove per via della malattia dell’allievo. Insieme a lui si emozionano tutti i presenti.

Nel rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi, spesso vengono invitati degli ospiti speciali all’interno dello studio. Solitamente questi sono artisti di un certo calibro che appartengono al mondi della musica o della danza. Il tutto fatto semplicemente per invogliare i giovani talenti a dare il massimo per raggiungere i propri sogni.

Anche se il più delle volte gli artisti sono chiamati a giudicare le numerose esibizioni degli allievi, il che potrebbe comportare un ultimo posto nella classifica generale, è sempre un piacere esibirsi davanti a dai talenti conosciuti in tutto il mondo, i quali ad esempio hanno seguito lo stesso percorso e con il passare del tempo hanno raggiunto i propri obbiettivi.

Esprimere un giudizio onesto e veritiero è un compito estremamente importante per tutti gli artisti ospiti. L’empatia e la sensibilità però sono altrettanto importanti.

Michele Bravi in lacrime per via di un’esibizione nello studio di Amici

Alcuni dimenticano cosa significa realmente dall’altra parte del banco e per questo motivo infatti sottovalutano la tensione e gli innumerevoli fattori contrastanti che caratterizzano realmente un’esibizione. Fortunatamente però non tutti sono così, alcuni infatti tentano in tutti i modi di capire chi si ha davanti.

Nelle ultime ore, il famosissimo cantante ha assistito ad una performance incredibile nello studio di Maria. Nella casetta del talent vi sono solo ed esclusivamente dei giovani talenti che tentano in tutti i modi di rincorrere un sogno quasi irraggiungibile. Uno di questi è proprio il giovane Luigi, cantante di successo, entrato nel programma ormai svariati mesi fa.

Il giovane ragazzo non è di certo di molte parole, non ama particolarmente mostrare i propri sentimenti e le proprie emozioni. Durante l’esibizione in questione però si è completamente raccontato davanti agli occhi attenti del cantante professionista fresco di Festival di Sanremo. Come ben saprete il ragazzo ha il diabete e, questa malattia, non gli permette di vivere spensieratamente come tanto avrebbe voluto.

Le parole di Michele Bravi ad Amici

Davanti alla sua confessione il cantante non ha potuto fare a meno che commuoversi e spendere alcune parole nei suoi confronti poiché in Luigi ha visto e vede tuttora un ragazzo senza paura di rincorrere il proprio sogno sfidando la sorte.

“Fai finta che adesso non ti parlo da cantante a cantante, ci parliamo da persone. Io questa storia non la conoscevo però allora ti devo fare i complimenti perché io mi batto tantissimo sull’importanza di mostrarle le cose. Perché dai modo a te stesso di essere completamente te stesso e dai modo agli altri di capirla la tua storia e di poter decidere se hanno voglia di maneggiarla con cura o no.”

Luigi che non trattiene le lacrime.. 💔 pic.twitter.com/HlIjebiUeu — Mondotrash (@Mondotrash1) February 19, 2022

Queste sue parole hanno completamente stravolto il ragazzo, il quale tentava infatti invano di asciugare le innumerevoli lacrime che hanno iniziato a rigare il suo viso. Luigi, come già detto, non ama mostrarsi a fondo, le parole di Michele però hanno fatto breccia nel suo solido scudo.