Il conduttore televisivo Amadeus con una chioma davvero invidiabile a la clamorosa profezia su sé stesso. Tutta la verità a riguardo.

Chi decide di intraprende un qualsiasi percorso nel mondo dello spettacolo deve fare i conti con innumerevoli fattori. Solitamente, chi riesce ad ottenere il successo tanto desiderato infatti ha alle sue spalle anni ed anni di tentativi non riusciti. La vera chiave del successo infatti è fallire, solo fallendo di possono riconoscere i propri sbagli i migliorare sé stessi rincorrendo il proprio sogno. Tutti coloro che oggi lavorano nel mondo dello spettacolo hanno confessato di aver aspettato a lungo prima di raggiungere i propri obbiettivi ed inoltre sono innumerevoli i rifiuti ricevuti.

Ovviamente questo discorso non vale solo ed esclusivamente in questo ambito, la forza di volontà ed la determinazione determinano infatti il successo. Come ben saprete oggi lui è un conduttore di successo, salito perfino innumerevoli volte sul palco dell’Ariston per condurre Sanremo. Agli inizi però era solo un ragazzo che rincorreva un sogno che ai suoi occhi appariva quasi impossibile.

Solo con il passare degli anni e solo dopo innumerevoli sacrifici ha ottenuto finalmente ciò che desiderava. Oggi infatti conduce la vita dei suoi sogni, sia professionalmente parlando che privatamente. È infatti sposato con la famosa Giovanna Civitillo, conosciuta infatti grazie ad un programma televisivo da lui condotto.

Amadeus e l’incredibile profezia del conduttore televisivo

Come vi abbiamo già anticipato prima di diventare ciò che oggi noi tutti conosciamo, lui era un semplice ragazzo con in testa un obbiettivo da raggiungere. Il suo sogno nel cassetto era proprio di diventare un presentatore di successo amato e stimato da tutti coloro che lo seguono. All’esordio della sua carriera, quando ancora non era conosciuto praticamente da nessuno, il conduttore fece un provino. In quest’ultimo si raccontava e spiegava i suoi desideri.

Il video in questione risale circa agli anni 1982/1983, lui quindi era ancora giovanissimo. Questo venne poi utilizzato in un programma televisivo di successo chiamato “Matricole”, il quale lo ripescò tra i vecchi scatoloni all’incirca nel 1998. Le parole dell’attuale conduttore lasciarono infatti tutti sconvolti ed incantati.

“Mi piacerebbe fare il presentatore, non è che abbia in mente un genere in particolare. Qualsiasi cosa mi piacerebbe farla, poi bisogna vedere se sono in grado di farla però. -Carissimo Amedeo, complimenti per la trasmissione, sei bravissimo e simpatico. Mi auguro che tu abbia una lunga carriera come presentatore televisivo e che tu possa diventare bravo come Pippo Baudo e Buongiorno.-“

Queste sono le parole dell’attuale conduttore durante un provino, il quale ha letto perfino alcune righe di una lettera donata a lui da un altro conduttore. Questa profezia si è avverata, oggi infatti è uno dei più famosi presentatori televisivi.