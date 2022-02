UeD, ricordate Maurizio? L’ex di Gemma obbligato a lasciare per sempre il programma

Maurizio Guerci, corteggiatore di Gemma Galgani a UeD, fu costretto a lasciare il programma in modo disastroso. Ecco cosa gli è successo.

Tra i tanti corteggiatori che si sono avvicendati nel parterre di UeD, Maurizio è forse quello che ha fatto la fine più disastrosa.

UeD: i corteggiatori di Gemma

La dama torinese che, ormai, ha una poltrona da oltre dieci anni, al dating show UeD non sembra trovare l’amore. Sono numerosi i cavalieri ed i corteggiatori che si scontrano ed avvicendano per lei ma pochi quelli che meritano la sua attenzione. Nelle ultime puntate, l’abbiamo vista invaghirsi per un nuovo arrivato che ha cercato di sedurre con tanto di balletto.

Il cavaliere, però, ha rivelato di aver gradito le avances ma di non essere affatto attratto da Gemma. Tanto che ha intrapreso una conoscenza stretta con un’altra dama, tra le gelosie evidenti della Galgani. Intanto, la dama torinese è sempre la vittima prediletta di Tina e delle sue prese in giro a causa degli atteggiamenti dell’anziana dama. Tra gli uomini che si sono avvicendati per lei c’è stato anche Maurizio Guerci.

Che fine ha fatto Maurizio Guerci?

Arrivato a UeD nel novembre del 2020, Maurizio intraprese una conoscenza con la presenza storica del programma Gemma Galgani, per poi concluderla brevemente. Dopo la chiusura, divenne una presenza fissa del programma. Ciò nonostante, arrivavano molte segnalazioni secondo cui l’uomo avesse una donna fuori dallo show.

Arrivò febbraio 2021 e Maria De Filippi annunciò a tutti che Maurizio avrebbe lasciato UeD per motivi di lavoro. Egli inviò un video messaggio. Il che gettò non pochi sospetti anche perché, poco dopo l’uomo dagli occhi profondi frequentò un’altra dama. Fuori dal programma, Maurizio si è ritrovato a frequentare Barbara De Sante.

Anche la storica dama, che aveva lasciato lo show, però, ha avuto una cosa in comune con Gemma: ha trovato strano il comportamento di Maurizio e ha messo la parola fine alla frequentazione già nell’aprile 2021. Eppure, anche in questo caso, le premesse tra i due sembravano molto buone.

In alcune interviste la De Sante ha dichiarato che Maurizio l’ha tradita. Proprio come successe a Gemma, anche lei un giorno, provò a chiamarlo ripetutamente ma dovette fare i conti con una realtà fumosa descritta dall’uomo.

Oggi di Maurizio si sa ben poco poiché vive la sua vita mantenendo molto la privacy. Di lui si sa che non utilizza i social e che, comunque, si è distaccato dal programma in tutto e per tutto. La donna con cui sta ora l’ha conosciuta a giugno, per caso, scontrandosi dal fruttivendolo.