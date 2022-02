UeD, Matteo a ruota libera: la frecciatina all’ex Sophie è terribile | VIDEO

Il tronista Matteo di UeD perde la pazienza e ne spara delle grosse nello studio del programma, non mancano di certo le frecciatine rivolte all’ex Sophie. Tutta la verità.

Come ben saprete questi sono giorni particolarmente difficili per il giovane tronista di Uomini e Donne, Il quale decise di intraprendere questo percorso così da poter trovare la propria anima gemella. Negli ultimi giorni però la situazione è notevolmente peggiorata all’interno dello studio televisivo. Il programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi offre a tutti coloro che lo desiderano di seguire un percorso nel dating show, alla ricerca della propria metà. Ai tronisti viene permesso di incontrare più corteggiatori.

Per quanto riguarda il percorso del famoso tronista invece, di certo no sta proseguendo a gonfie vele. Nonostante la possibilità di poter conoscere più persone nell’immediato, il ragazzo è rimasto senza alcuna corteggiatrice. Questa situazione ovviamente ha creato molto scompiglio e grande disagio in lui. Per questo motivo infatti ha deciso di sfogarsi apertamente così da far capire a tutti il proprio pensiero a riguardo. In molti pensano che il tronista in realtà sia troppo buono per poter partecipare ad un programma del genere, e, proprio per questo motivo infatti oggi lui si ritrova in questa assurda situazione.

Matteo di UeD lancia una terribile frecciatina a Sophie, sua storica ex

L’umore del ragazzo non è particolarmente positivo, lui stesso infatti si è auto-criticato all’interno dello studio e sotto le telecamere attente presenti in ogni angolo. Ha ammesso di essere, a suo dire, un “salame” poiché il suo carattere risulta troppo buono in determinate situazioni.

Ancora prima di ammetterlo però ha ripercorso insieme alla tanto stimata conduttrice Maria De Filippi il percorso affrontato in questi anni. Raccontando il tutto è perfino spuntata la relazione con l’attuale gieffina Sophie Codegoni, sulla quale non ha espresso un pensiero particolarmente rassicurante.

Il tronista infatti ha ripercorso ogni sbaglio commesso nella sua vita e lei ne fa parte più di quanto possa mai immaginare. Ha confessato infatti di essersi comportato fin troppo bene con lei e di aver agito d’istinto per metterla alla prova, successivamente ha capito che non sarebbe mai potuta schioccare la scintilla fra loro due.

“Poi ne ho seguita un’altra, praticamente supplicata di stare lì dove comunque.. Io mi sono baciato con una e tu non ha detto nulla, non hai alzato neanche un sopracciglio. Non mi hai fatto capire: – Oh mi da fastidio sta cosa.- Poi però seguo lei e te ne vai.”

Lo sfogo di Matteo a Uomini e Donne… 💔 pic.twitter.com/w8QDWtECfR — Newsflash (@Newsfla11501033) February 17, 2022

Queste sono alcune parole dette durante il suo sfogo, solo alcune frasi sono riferite all’attuale vippone, la quale dovrebbe essere ignara di tutto. Le sue intenzioni non erano affatto ferire la ragazza però, il ragazzo ha accusato semplicemente un crollo emotivo che lo ha spinto a sfogarsi.