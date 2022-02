UeD, Colpo di scena: violentissima rissa, volano pugni: ora è pieno di ematomi | VIDEO

Incredibile ed inaspettato colpo di scena per UeD, si scatena una violentissima lite e volano pugni. Ecco tutta la verità che si cela dietro i fatti.

Nelle ultime ore è scoppiato un vero è proprio putiferio all’interno dello studio del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. I partecipanti sono rimasti completamente sconvolti, perfino i telespettatori sono rimasti senza parole. Il tutto è stato causato dall’allontanamento di una ragazza, la quale ha poi accusato la conduttrice di essersi nella relazione bloccando così la conoscenza. La conduttrice, nonostante sia al corrente delle accuse contro di lei, ha comunque affermato di non provare alcun sentimento negativo nei confronti della ragazza ed anzi, si è perfino scusate per il fraintendimento recato.

Questo avvenimento però è solo uno dei tanti, non è di certo la prima volta che accede una scena simile. La conduttrice non è mai stata accusata dai proprio personaggi scelti, questi ultimi però hanno sempre creato molto scompiglio all’interno dello studio televisivo. Dovete saprete infatti che molti sfruttano il dating show per aggiudicarsi solo ed esclusivamente la fama tanto sperata. Chi prosegue con il suo percorso creando delle dinamiche interessanti infatti inizia a suscitare la curiosità del pubblico. Solitamente i tronisti ed i corteggiatori di successo, alla fine del programma ottengono una notorietà inimmaginabile tanto da diventare dei veri e propri influencer.

Scoppia la rissa, UeD, tutta la verità su quanto accaduto

Molti sono i volti famosi nel mondo dello spettacolo che hanno iniziato la loro carriera proprio partecipando al programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Uno di questi ad esempio è proprio Luca Onestini, il quale ha seguito un percorso con l’attuale vippona Soleil Sorge.

Sono passati ormai molti anni dalla loro rottura ed oggi lui è un uomo di successo che continua a rincorrere il suo sogno. Dopo dell’ex corteggiatrice, il ragazzo ha intrapreso varie relazioni sentimentali ed attualmente si ritrova impegnato con Cristina porta.

Nelle scorse ore l’ex tronista ha pubblicato un video in cui raccontava di una presunta rissa avvenuta in un locale, mentre tutti i presenti erano incollati con gli occhi al televisore per via della partita. Nel video il ragazzo fa vedere perfino un occhio nero.

Luca Onestini coinvolto in una rissa 🤣 pic.twitter.com/jyI3Jp3DbN — Mondotrash (@Mondotrash1) February 18, 2022

Prontamente però ammette di aver inventato tutto poiché voleva fare un semplice scherzo innocente. Alcuni pensano che il ragazzo abbia completamente sbagliato ad agire così, altri invece si sono fatti semplicemente una grossa risata con l’ex tronista.