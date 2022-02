Tommaso Trussardi, quanto spende ogni mese per il “mantenimento” di Michelle Hunziker | Cifre monstre

Dopo la separazione dalla famosa showgirl Michelle Hunziker, quanto paga di mantenimento il famoso Tomaso Trussardi? Cifre veramente stratosferiche.

Come ben saprete in queste ultime settimane si ha parlato molto dell’allontanamento della coppia, il tutto è avvenuto infatti sotto gli occhi di tutti. A questa notizia inaspettata tutti i fan della coppia sono rimasti completamente sconvolti. I due sono rimasti insieme per numeroso tempo ed hanno condiviso quindi innumerevoli momenti insieme. La coppia è convolata a nozze nel 2014 e sono rimasti insieme quindi circa 8 anni. Inizialmente l’uno era follemente innamorato dell’altra, ed infatti dal loro amore sono nate due splendide bambine.

Con il passare del tempo però sono iniziati i primi problemi, i quali derivavano da semplici incomprensioni. Successivamente però l’accumulo delle dinamiche mai risolve ha fatto sì che i due ponessero fine al loro matrimonio. Una volta trapelata la notizia della loro separazione si è scatenato un vero e proprio putiferio. Come ben saprete, chi decide di fare parte del mondo dello spettacolo deve essere consapevole della sua scelta ed andare in contro ad innumerevoli fattori.

Quando si è un personaggio famoso di un certo calibro, le persone ed i fan sono curiosi di sapere cosa accade nella propria quotidianità per questo motivo infatti la mancanza di privacy è uno dei principali fattori negativi.

Michelle Hunziker, quanto percepisce dall’ex Tomaso Trussardi per il mantenimento?

Nonostante le numerose critiche e gli occhi puntati contro, i due hanno comunque deciso di comunicare la notizia al pubblico aprendosi completamente. La stessa showgirl si è pubblicamente raccontata spiegando minuziosamente le dinamiche. Inoltre, entrambi si sono impegnati nel rispettare il volere l’uno dell’altro, rimanendo così in ottimi rapporti per non influire negativamente sulla crescita della loro due figlie. Nessuno dei due quindi si schiererà contro l’altro e tenteranno in ogni modo di contribuire e supportarsi entrambi.

Essendosi spostati da ormai svariati anni ed essendo genitori di due bellissime bambine, la separazione ha segnato un momento importante. Avendo sempre offerto uno stile di vita benestante, anche se la famosa showgirl non ha di certo bisogno di un sostegno economico per sé, ogni mese Trussardi dovrà versare delle cifre davvero esorbitanti.

Stiamo parlando di somme di denaro incredibilmente alte che si misurano in base ad innumerevoli fattori. Ogni mese, senza mancare la scadenza, Michelle Hunziker riceverà ben 10 mila euro di mantenimento dall’ormai ex marito. Il tutto fatto per contribuire in modo equo alle spese per la crescita delle loro figlie.