La famosissima Principessa Lulù umilia spudoratamente la sorella Jessica davanti a tutti i presenti e le telecamere. Ecco cosa è successo realmente.

Come ben saprete all’interno della casa del Grande Fratello Vip, vi sono come concorrenti effettive ben due Principesse. Entrambe fino a oggi si sono aggiudicate la stima e l’affetto del pubblico. Le due si sono sempre sostenute a vicenda, alcune volte però non sono completamente d’accordo. Sono innumerevoli infatti le discussioni a cui assistiamo nel reality, in cui entrambe ne sono le protagoniste.

In questo ultimo periodo infatti le due non sono particolarmente in sintonia. Dopo l’entrata di Barù, Jessica ha perso completamente la testa per lui, nonostante questo però non si è mai sbilanciata troppo.

Per questo motivo infatti la sorella si è ritrovata in disaccordo con lei. All’interno della casa del Grande Fratello Vip la maggior parte dei concorrenti presenti non prova una grande stima nei confronti della vippona, soprattutto dopo la vicinanza con Alessandro Basiano, ovvero l’attuale fidanzato di Sophie Codegoni.

Lulù si schiera contro la sorella Jessica al GF Vip, davanti a tutto il pubblico

Sono svariati i gieffini che sottovalutano la ragazza e la minore delle sorelle odia assistere a determinati discorsi in cui viene derisa davanti a tutto il pubblico italiano. La presenza di Barù ha completamente stravolto il percorso della vippona, la quale inizialmente è entrata con lo scopo di seguire attentamente le sorelle senza il desiderio di ottenere le varie clip.

In questi ultimi giorni la situazione si è notevolmente complicata e la ragazza, essendosi affezionata, ha deciso di trascorrere la maggior parte del tempo per conto suo. Vedendo il suo comportamento, e capendo il suo malessere, la sorella ha tentato di consolarla facendole però capire di cambiare atteggiamento con gli altri concorrenti senza preoccuparsi di apparire ineducata.

Inoltre, Lulù vorrebbe che la sorella si sentisse più libera nel vivere la presunta conoscenza con Barù. Alcune ore fa, la sorella maggiore ha deciso di farsi una doccia per rilassarsi un po’. Piena di rabbia però la minore ha perso completamente la pazienza ed ha iniziato a scontrarsi con lei dandole però dei “preziosi” consigli.

Dopo alcune parole volate, le ha consigliato infatti di smetterla di comportarsi come se fosse ingenua ed iniziare a provocare in modo esplicito il vippone così da farlo cadere ai suoi piedi. Durante la doccia le ha perfino detto di sollevare gli slip così da mettere in bella vista il suo lato B.

“Jessica ti prego, non prendi un uomo se no, io lo tiro su tantissimo mentre faccio la doccia. Prova, non deve stare dritto così. Così va messo, guarda come stai meglio anche con le gambe. Tutti lo fanno. Miri, Jessi non prenderà mai un uomo se fa così. Fa troppo la suora.”

Queste parole di certo non hanno rassicurato la povera vippona, nonostante questo però ha deciso comunque di tentare di seguire i consigli della sorella così da osservare i vari cambiamenti. Attualmente la situazione non è affatto cambiata, bisogna però sottolineare che la gieffina non aveva affatto cattive intenzioni.