By

La comunità di San Benedetto del Tronto, dove la piccola Emma viveva, è ancora sotto choc per l’accaduto.

Dall’ospedale di Civitanova, dove è arrivata lo scorso giovedì sera, la bambina è stata trasferita all’ospedale Salesi di Ancona, dove purtroppo ieri mattina il suo cuore è andato in arresto cardiaco.

In ospedale con la febbre alta: la piccola Emma muore a 2 anni

La febbre alta, il malore e la corsa in ospedale, poi il trasferimento in un altro nosocomio. È il drammatico resoconto della tragedia che ha colpito la comunità di San Benedetto del Tronto, piccolo comune in provincia di Ascoli Piceno.

La piccola Emma Di Carlantonio, una bimba di appena 2 anni e mezzo, residente proprio a San Benedetto del Tronto, è morta ieri mattina all’ospedale Salesi di Ancona.

Lo scorso giovedì sera la bambina, che stava male da alcune ore, è arrivata all’ospedale di Civitanova, con febbre altissima.

Le prime cure non sono servite a ridurre lo stato febbrile, così la piccola è stata trasferita all’ospedale Salesi di Ancona. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Meno di 24 ore dopo, ieri mattina, è giunta la notizia la drammatica notizia dal nosocomio marchigiano: la piccola Emma non ce l’ha fatta. Il suo cuore non ha retto alla malattia che l’ha improvvisamente colpita ed è andato in arresto cardiaco.

Sospetta leucemia fulminante

Non è ancora chiaro cosa abbia ucciso la bambina. Si sospetta un’infezione, forse una leucemia fulminante, che non le ha lasciato scampo.