Pavia, non ce l’ha fatta il neonato trascinato sui binari da un treno merci: aperta un’inchiesta

Il terribile incidente si è verificato il 2 febbraio scorso alla stazione di Pavia. Il neonato era in compagnia del papà, in attesa del treno che li avrebbe riportati a casa, nell’Oltrepò pavese.

La Procura di Pavia ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto. Il padre è indagato per abbandono di minore e omicidio colposo.

Il tragico incidente alla stazione di Pavia

Era il 2 febbraio scorso, quando alle 12:45 di mattina, si è verificato un terribile incidente alla stazione di Pavia, che ha visto coinvolto un neonato di appena 20 giorni.

Il piccolo era adagiato nella sua culletta, accanto a lui il papà, un 44enne di Pavia, che lo aveva accompagnato in ospedale per una visita di controllo a due settimane dal parto.

Improvvisamente la tragedia: il piccolo è stato trascinato sui binari da un treno merci.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che un’appendice del treno merci di passaggio in quel momento abbia agganciato la culla in cui era adagiato il neonato.

La corsa è durata una ventina di metri, dopodiché il convoglio ferroviario si è fermato. Fortunatamente il bimbo non è stato investito dal treno, ma le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi.

Il bambino, che nell’impatto con i binari ha riportato un trauma cranico, diverse contusioni e la frattura di un arto, è stato quindi trasferito all’ospedale San Matteo di Pavia.

Il quadro clinico non è mai migliorato e venerdì sera il nosocomio lombardo ha annunciato la drammatica notizia: il piccolo non ce l’ha fatta.

Aperta un’inchiesta: indagato il padre

La Procura di Pavia ha aperto un’inchiesta per far luce sulla vicenda e chiarire le eventuali responsabilità di una morte così assurda.

Il papà del neonato, che la mattina dell’incidente era con lui, è stato indagato per abbandono di minore e omicidio colposo.

Sembra che l’uomo fosse al telefono quando il treno ha trascinato via con sé il trasportino. Come riferisce Tgcom24, al momento sono in corso accertamenti da parte della polizia ferroviaria per stabilire a che velocità viaggiasse il treno merci quando ha investito il bambino.

Bisogna capire se il trasportino sia stato effettivamente agganciato dal treno merci o se la folata di veneto determinata dal passaggio del convoglio ferroviario sia stata la causa di tutto.

La Procura dovrà accertare se il papà del neonato stesse effettivamente vigilando sul figlio, quando è avvenuta la tragedia.