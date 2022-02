LDA, sapete con chi stava la mamma? È famosissimo: l’abbiamo visto a Uomini e Donne

Mentre continua la sua permanenza nella casetta di Amici, LDA fa parlare di se anche per i suoi familiari. Tra questi la mamma che era in coppia con un cavaliere di UeD. Vediamo di chi si tratta.

La madre di LDA è l’ex moglie di Gigi D’Alessio con cui è stata sposata per venti anni.

LDA ad Amici

Al serale di Amici manca poco ed LDA si sente sempre più sotto pressione. Il paragone con il padre è tale da farlo sentire in difetto e, talvolta, farlo finire in lacrime. L’allievo, che appartiene al team di Rudy Zerbi, è finito spesso in crisi perché si sente accusato di essere il classico figlio di papà. Zerbi, però, ci ha tenuto a ricordargli che, in realtà, il disco d’oro non glielo ha regalato nessuno.

Una volta convocato da Zerbi, LDA non ce l’ha fatta a nascondere le sue sensazioni negative, tanto da confessare al prof di stare molto male, quasi da sentirsi soffocare. Al che è scoppiato in lacrime. Per lui si tratta di considerazioni che si sente fare da 18 anni e che sembra stiano prendendo il sopravvento sulla sua carriera. Insomma, sentirsi dire di essere raccomandato proprio non gli va a genio.

Carmela Barbato ed Aimone Angeli

Intanto, Anna Tatangelo ha preso le sue parti sui social, portando a cena Anna Pettinelli per, ironicamente, ingraziarsela e ammorbidirla. Sicuramente, anche sua madre, Carmela Barbato è in trepidazione per scoprire le sorti del figlio all’interno della scuola di Amici.

La donna è stata insieme a Gigi D’Alessio, padre di LDA, per ben vent’anni. I due, infatti, si conobbero quando avevano poco più che sedici anni. Una storia d’amore, la loro, caratterizzata da tanti sogni ma pochi soldi in tasca. Lei non faceva altro che incoraggiare il marito che guardava ai grandi della musica. I due si lasciarono nel 2006.

Dopo di Gigi D’Alessio, la mamma di LDA ha avuto un altro amore: quello per Aimone Angeli, un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Una storia durata poco: nel 2009 si separarono già. Lui ha dieci anni di meno di lei ma, nonostante questa differenza d’età, all’epoca riuscì a far tornare il sorriso sulle labbra della donna.

Si scoprì che la storia non finì bene, forse perché Carmela era troppo influenzata dal parere dell’ex. Al momento, lei ci tiene molto a mantenere privacy e riservatezza. L’unica cosa che è ben noto è il legame con i suoi figli.