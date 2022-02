Kate Middleton in lacrime, l’enorme segreto tenuto nascosto: è William a confessarlo

Kate Middleton in lacrime, svelato l’enorme segreto tenuto nascosto per tanti anni. A confessarlo è proprio il principe William.

Kate Middleton distrutta. Finalmente viene fuori lo scheletro nell’armadio tenuto nascosto per anni. La confessione di William spiazza tutti.

Svelato il segreto di Kate Middleton

Kate Middleton è la duchessa più amata del Regno Unito, ma non solo. Dolce, sempre sorridente e affabile con tutti, persino con i paparazzi, la moglie del principe William non smette di attirare consensi.

Si mormora, tra i corridoi di Buckingham Palace, che sia proprio lei la preferita della Regina Elisabetta. Attenta al protocollo reale ed esecutrice perfetta delle regole di corte, la ex borghesotta è diventata una delle figure istituzionali più importanti della monarchia inglese.

Moglie premurosa e mamma amorevole, ricca e senza pensieri, la Middleton viene considerata come una delle donne più fortunate del mondo eppure, non tutto ciò che è oro luccica. Anche lei ha avuto dei momenti NO e in più occasioni è scoppiata in lacrime: dopo anni viene fuori un segreto tenuto nascosto fino ad ora.

La confessione inaspettata di William sulla consorte

Kate e William sono una delle coppie reali più amate di tutti i tempi. Il figlio di Lady Diana e l’ex borghese sono convolati a nozze il 29 aprile 2011. Bellissimi come il sole, percorrevano emozionati la navata dell’Abbazia di Westminster.

Lui elegante e splendido, lei bellissima nel suo abito con tulle di seta e corpetto in pizzo, William e Kate hanno emozionato tutto il mondo. Eppure, chi l’avrebbe mai detto che la Middleton sarebbe scoppiata a piangere proprio qualche tempo prima dell’evento più atteso del Regno Unito?

A confessare un segreto che per tanti anni Kate si è tenuta dentro, è proprio il principe William. In una intervista, il figlio di Lady Diana, parlando del suo rapporto con la moglie, ha confessato che anche la duchessa ha vissuto dei momenti difficili e uno di questi si è verificato proprio qualche settimana prima del matrimonio reale.

Kate ci teneva affinché tutti mantenessero il massimo riserbo sul suo abito da sposa, invece il Times grazie ad una talpa, proprio qualche giorno prima del lieto evento pubblicò tutti i dettagli sul suo vestito da sposa spifferando ai quattro venti che si trattava di una creazione personale di Sarah Burton, stilista che lavora per Alexander McQueen.

Il quotidiano descrisse nei minimi dettagli lo splendido abito di Kate e persino una riproduzione disegnata dell’abito finì in prima pagina sui principali periodici di tutto il mondo.

Questo episodio fece esplodere la Middleton in un pianto fragoroso. La duchessa non si è lasciata però abbattere dai gossip e quel 29 aprile 2011, bella più che mai, ha fatto ingresso nella cattedrale col suo bellissimo abito da sposa che ha incantato il mondo.