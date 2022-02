Il Cantante Mascherato, arriva l’indiscrezione bomba: “C’è lui dietro il camaleonte”

Ultime notizie riguardo Il Cantante Mascherato, spunta finalmente un nome dietro la maschera del camaleonte, tutta la verità sullo scoop bomba.

Come ben saprete in questi ultimi anni la famosissima Milly Carducci ha ideato e realizzato il programma, il quale sta riscontrando un successo davvero inaspettato. Questa è ormai la terza edizione e le prime due hanno incantato tutti i telespettatori. Quest’ultimo viene mandato in onda su Rai1 ed ha un format del tutto particolare. Chi conosce è fan dell’ideazione di Milly Carducci conosce per certo i particolari. Tutti i cantanti in gara infatti si esibiscono tranquillamente sul palco, con una sola regola: nessuno deve conoscere la loro identità. Perfino gli stessi concorrenti sono allo scuro dei volti dei compagni. Ognuno di loro infatti si presenta con un costume completamente realizzato su misura, indossando inoltre una maschera.

Perfino dal tragitto camerino-palco i cantanti non possono incontrarsi poiché ognuno di loro è situato in posti diversi, inoltre il camerino di ognuno rappresenta la maschera indossata dal cantante. Nelle prima edizione, la quale andò il onda a gennaio del 2020, il cantante che si aggiudicò la vittoria fu proprio il famosissimo conduttore televisivo Teo Mammucari. Teo, al momento della premiazione e per tutta la durata del programma, indossava la maschera da coniglio.

Ecco chi si nasconde sotto la maschera del camaleonte de Il Cantante Mascherato

In realtà questo format non è del tutto italiano, gli ideatori infatti hanno preso spunto dal programma statunitense, il quale a sua volta ha preso ispirazione da un programma sudcoreano. Nonostante questo però il format sta riscontrando un successo inimmaginabile.

Tutti coloro che lo seguono infatti hanno iniziato a presuppore l’identità dei cantati, molti sono i dubbi attualmente ma a breve potremo finalmente scoprire chi si cela sotto quelle maschere. A quanto pare infatti vi sono alcuni fan che hanno tentato il tutto per tutto per scoprire chi si cela dietro la famosa maschera del camaleonte, il quale sta riscontrando un particolare successo.

Alcuni di questi infatti sono riusciti nel proprio intento, scoprendo finalmente chi è il loro idolo. Purtroppo però l’informazione rimane comunque riservata, proprio per questo motivo infatti oggi noi vi sveleremo la sua identità.

Secondo alcune voci di corridoio sotto la maschera vi è un conduttore. Ebbene, sotto la maschera del camaleonte in realtà si nasconde il volto del famoso Riccardo Rossi. Ogni sua performance ha incantato il pubblico e, secondo molti meriterebbe la vittoria.