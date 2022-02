Caro bollette, mazzata per gli italiani | Questo elettrodomestico fa schizzare il costo mensile

Il caro bollette ha costretto il governo a mettere a punto degli interventi di ampia portata al fine di calmierare i prezzi per le famiglie e le imprese.

Secondo le previsioni nel 2022 il caro bollette di gas e luce diventerà un serio problema per molti cittadini.

Caro bollette, in arrivo una mazzata per gli italiani

Tuttavia il loro consumo dipende da fattori, quali ad esempio la classe energetica dell’elettrodomestico stesso, oltre cha alla quantità di tempo che l’apparecchio è in funzione. Occorre considerare i propri elettrodomestici e come vengono usati.

Alcuni elettrodomestici per la loro funzione devono necessariamente restare accesi notte e giorno, il classico esempio lo sono i congelatori e i frigoriferi.

Tuttavia se il tuo frigorifero esistente ha più di 10 anni, forse è il caso di sostituirlo con uno nuovo, concepito con alta efficienza energetica. I modelli più recenti sono molto più efficienti dal punto di vista energetico rispetto al vecchio frigorifero presente a casa della nonna.

Inoltre non per forza i nuovi frigoriferi devono essere costosi per essere efficienti. Nella fase di acquisto è bene controllare gli adesivi della Guida energetica e i cartellini dei prezzi.

Condizionatori, congelatori e frigoriferi

Ci sono diversi fattori che influenzano il consumo di una famiglia come ad esempio il numero delle persone che abitano in casa e la superficie abitabile, ma anche dove è situata l’abitazione e le abitudini delle persone a utilizzare i propri elettrodomestici.

Una voce che incide non poco sono i condizionatori d’aria oltre ai congelatori e ai frigoriferi che non vengono mai spenti.

Se si desidera stimare il numero di ore in cui un frigorifero funziona effettivamente alla sua potenza massima, bisogna dividere per tre il tempo totale di collegamento del frigorifero. I frigoriferi, sebbene accesi continuamente, in realtà si accendono e si spengono secondo necessità per mantenere la temperatura interna.

Se sostituire il vecchio frigorifero con un modello moderno ad alta efficienza non è un’opzione possibile, è consigliabile per risparmiare mantenete il vostro vecchio frigorifero a posto pulendo le griglie di ventilazione e dandogli un po’ di spazio dal muro per consentire una libera ventilazione.

Inoltre è possibile impiegare la funzione di risparmio energetico, se è presente sull’apparecchio, o impostate il termostato sul requisito minimo. Nel caso del congelatore è consigliabile mantenerlo il più pieno possibile. Per farlo è possibile usare delle bottiglie di plastica riempite d’acqua per riempire gli spazi vuoti.

Elettrodomestici come TV, computer e altri dispositivi lasciati collegati ma non accesi assorbono comunque energia. Per questo è consigliabile evitare di lasciare gli apparecchi elettrici in stand-by.