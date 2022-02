Aurora Ramazzotti al settimo cielo per papà Eros e Michelle | L’amore vince su tutto

La famosissima Aurora Ramazzotti condivide la sua emozione con tutti coloro che la seguono, nel vedere di nuovo papà Eros e mamma Michelle vicini.

Come ben saprete, lei è la figlia di un amore unico ed inestimabile, nato dall’unione di due persone fantastiche. Eros e Michelle hanno condiviso innumerevoli attimi stupendi insieme ed hanno costruito una famiglia solida su cui contare sempre a discapito di ogni situazione. Purtroppo però, per via di numerosi fatto i due personaggi famosi si sono allontanati nel tempo, fino a perdersi di vista. Nonostante questo però hanno comunque cercato di mantenere i rapporti proprio per la loro primogenita. La loro storia d’amore ha letteralmente incantato tutta la popolazione italiana. Ogni momento trascorso insieme trasmetteva gioia e felicità a tutti coloro che seguivano e seguono tuttora i due artisti.

Il loro allontanamento ha straziato il pubblico, il quale non si sarebbe mai aspettato di assistere alla separazione del duo più iconico di sempre. Sono ormai passati innumerevoli anni dalla loro rottura ed ognuno di loro ha poi deciso di riprendere in mano le redini della propria vita proseguendo per strade del tutto separate. Dopo circa venti anni però tornano a stupire tutti con una performance incredibile. La loro apparizione è avvenuta proprio a Michelle Impossible, programma interamente ispirato alla vita della conduttrice.

Aurora Ramazzotti emozionata per la vicinanza del papà Eros e della mamma Michelle

Nelle ultime ore il web è letteralmente impazzito per via del ritorno del duo sul palco del programma. La coppia si presenta sorridente ed incantevole anche a distanza di lunghi anni. Nel programma televisivo, il cantante Eros Ramazzotti ha perfino deciso di cantare la storica canzone dedicata a Michelle moltissimi anni fa.

Sentendo le sue parole e vendendoli incredibilmente in sintonia, tutto il pubblico italiano non ha potuto fare a meno che ricordare i vecchi tempi. Successivamente però, accede l’impensabile. Eros Ramazzotti bacia inaspettatamente la conduttrice. I due pare che siano semplici amici, vedere tanto affetto nonostante gli anni passati però ha completamente stravolto i telespettatori con un turbine di forti emozioni.

La stessa Aurora, vedendo la puntata del programma, pare che si sia emozionata. Ha deciso infatti di condividere il momento da lei ritenuto più iconico sui propri profili social, precisamente con una Instagram Story. Ha inoltre aggiunto una descrizione semplice con la quale ha deciso di racchiudere tutte le sensazioni provate.

Aurora Ramazzotti un po’ come tutti noi vedendo Eros e Michelle insieme sul palco ❤️ pic.twitter.com/GI18iWXBE7 — Gossip2022 (@Gossip20221) February 18, 2022

Al giorno d’oggi risulta abbastanza complicato trovare affetti basati su sentimenti veri, soprattutto nel mondo dello spettacolo. La vicinanza tra Eros e Michelle però sono la dimostrazione che, nonostante il passato, le cose belle vanno preservate.